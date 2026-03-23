Huawei zaprezentował trzy nowe smartfony. Jeden ma coś wspólnego z iPhonem

Do oferty chińskiego producenta dołączyły dziś trzy nowe modele smartfonów. Jeden z nich mimowolnie nasuwa skojarzenia z iPhone’ami.

„Topowy” smartfon Huawei Enjoy 90 Pro Max brzmi jak iPhone

Na nową serię składają się smartfon Huawei Enjoy 90, Enjoy 90 Plus i Enjoy 90 Pro Max, którego nazwa mimowolnie nasuwa skojarzenia z iPhone’ami, które otrzymują taki dopisek już od modelu iPhone 12 Pro Max, czyli od 2020 roku. Równocześnie taki dopisek – za sprawą specyfikacji – plasuje go na najwyższej pozycji w hierarchii.

Smartfon Huawei Enjoy 90 Pro Max wyposażono bowiem w 6,84-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2756×1272 pikseli, oferujący funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ściemnianie PWM 2160 Hz. Ma on też 50 Mpix aparat główny z sensorem RYYB i przysłoną f/1.9 na tyle oraz akumulator o pojemności 8500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 40 W.

Ponadto smartfon Huawei Enjoy 90 Pro Max ma 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie, procesor Kirin 8000, od 128 do 512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, czujnik podczerwieni i skaner linii papilarnych na boku. Jego wymiary to zaś 163,3x78x7,98 mm, a waga – 232 gramy.

Huawei Enjoy 90 i Huawei Enjoy 90 Plus różni tylko jeden element

Smartfon Huawei Enjoy 90 jest w 99% taki sam jak Enjoy 90 Plus, ponieważ różni je tylko jeden element. Pierwszy z ww. ma procesor Kirin 8000A, a drugi SoC Kirin 8000. Poza tym ich specyfikacja jest już identyczna, choć model z dopiskiem „Plus” występuje w 3 konfiguracjach pamięciowych, a nie tylko dwóch (128, 256 i 512 GB vs 128 i 256 GB).

Oba mają wymiary 166,05×76,58×8,32 mm i ważą 212 gramów oraz są wyposażone w 6,67-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz, dwa aparaty – 50 Mpix z f/1.8 na tyle i 8 Mpix z f/2.0 na przodzie, a także akumulator o pojemności 6620 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 40 W.

Niewykluczone, że przynajmniej jeden z tej trójki będzie dostępny globalnie (pod inną nazwą).