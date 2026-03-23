Samochód elektryczny Xiaomi SU7 w nowej odsłonie z jeszcze większym zasięgiem

Kolejna generacja elektrycznego samochodu Xiaomi – wydajność i technologie

Pierwsza oficjalna prezentacja elektrycznego samochodu Xiaomi SU7 miała miejsce w grudniu 2023 roku. Nieco po ponad roku od debiutu na chińskim rynku firma pochwaliła się, że sprzedano około 135 tysięcy sztuk modelu SU7, przekraczając tym samym założony cel sprzedażowy. Teraz producent pochwalił się kolejną generacją swojego elektryka.

Nowy Xiaomi SU7 produkowany jest w trzech odsłonach – Standard, Pro oraz Max. Modele te mają oferować zasięg CLTC od 720 do 902 kilometrów. Przypomnę, że CLTC jest wskaźnikiem zasięgu stosowanego w Chinach – w Europie natomiast mamy do czynienia z WLTP. W praktyce chińskie normy wskazują zwykle o 20-30% większy zasięg niż w rzeczywistości. Nowe samochody wyposażono też w funkcję szybkiego ładowania, dzięki czemu w 15 minut zasięg wzrośnie o 670 kilometrów. Warto przypomnieć, że generacja z 2023 roku oferowała do 800 kilometrów zasięgu CLTC. Jeśli chodzi o wydajność wiadomo również, że nowe samochody zaoferują wydajność przepływu na poziomie 94% oraz maksymalną prędkość ładowania 5,2C.

Nadwozie najnowszych SU7 zostało wykonane ze stali o wytrzymałości 2200 MPa, które zintegrowano z klatką bezpieczeństwa i wzmocniono bocznymi belkami. Bezpieczeństwo jest też wspierane dziewięcioma poduszkami powietrznymi. System ochrony obejmuje także akumulatory monitorowane przez całą dobę, które zostały skomunikowane z chmurą.

Inteligentne rozwiązania w Xiaomi SU7

Xiaomi zdecydowało się również na unowocześnione podwozie, które ma wpływać zarówno na prowadzenie, jak i sam komfort jazdy. Na pokładzie znalazły się dwukomorowe sprężyny pneumatyczne z ciągłym tłumieniem, tryby zawieszenia, regulowana wysokość w zakresie od -20 do +30 milimetrów, system wykrywania mokrej nawierzchni oparty na sztucznej inteligencji, a nawet tryb łagodzenia objawów choroby lokomocyjnej.

Samochody wyposażono w moduł sterowania Four-in-One oparty na procesorze Snapdragon 8 Gen 3. System multimedialny korzysta z HyperOS i obsługuje sześć samochodowych ekranów, tylny panel sterowania oraz XiaoAI z pamięcią długoterminową. Chińska marka zainstalowała również czujniki LiDAR, radar 4D, 11 kamer HD oraz 12 radarów ultradźwiękowych.

Nowa generacja samochodu Xiaomi SU7 – piękny, sportowy i stylowy elektryk

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny nowa generacja SU7 nadal ma charakterystyczne elementy. Należą do nich m.in. reflektory czy tylne światła. Samochód ma 5 metrów długości, 2 metry szerokości oraz 30-metrowy rozstaw osi. Do wyboru jest łącznie dziewięć kolorów (w tym trzy nowe) – szary (mineralny), biały (perłowy), magentowy, purpurowy, czarny (obsydian), różowy, błękitny (z drobinkami aluminium), czerwony (zmieniający połysk pod wpływem światła) i zielony (od głębokiej zieleni do niebieskozielonego). Przyszli kierowcy SU7 mają też do wyboru sześć modeli kół.

Jak wspomina Fonearena, wnętrze SU7 zostało przeprojektowane, a większość powierzchni styku została wykończona materiałem miękkim w dotyku. Kierownicę obszyto skórą Nappa z chromowanymi elementami. Wnętrze wykonywane jest w czterech kolorach. Całość zwieńcza oświetlenie ambientowe.

Wnętrze SU7 (źródło: Xiaomi)

Ponadto nowa generacja oferuje regulowane fotele przednie (18-kierunkowa regulacja wraz z przedłużeniem siedziska), szyby boczne z dźwiękoszczelnego szkła laminowanego, przednią szybę PVB oraz panoramiczny dach. Ciekawymi dodatkami jest lodówka szufladkowa z niezależnym kompresorem i system zapachowy (z trzeba zapachami).

Xiaomi SU7 w 2026 roku – cena i dostępność

Nowa generacja SU7 zadebiutowała w Chinach kontynentalnych. Marka pochwaliła się, że w ciągu 34 minut od rozpoczęcia sprzedaży otrzymano 15 tysięcy zamówień. Ceny najnowszych modeli prezentują się następująco: