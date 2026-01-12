Apple wybrało dostawcę AI. Nie będziecie zaskoczeni

Wiemy, która technologia zasili ulepszoną, bardziej spersonalizowaną Siri. Apple wybrało bowiem firmę, która dostarczy rozwiązania AI.

Problemy z Apple Intelligence

W połowie 2024 roku odbył się pierwszy oficjalny pokaz możliwości Apple Intelligence. Poznaliśmy wówczas zestaw funkcji AI zaprojektowanych dla iPhone’ów, komputerów Mac i innych urządzeń działających w obrębie „sadu” Apple. Dostaliśmy też zapowiedź znacznie lepszej i bardziej spersonalizowanej Siri.

Niestety, niewiele wyszło z tych obietnic. Sztuczna inteligencja z Cupertino coraz wyraźniej odstaje od konkurencji, a nowa Siri nawet nie zadebiutowała. Oznacza to, ze użytkownicy iUrządzeń nadal muszą korzystać z jednego z najsłabszych asystentów głosowych.

Co zamierza z tym wszystkim zrobić zespół Tima Cooka? Okazuje się, że sprawdziły się wcześniejsze rewelacje na temat wprowadzenia Gemini na iPhone’y. Apple więc sięgnie po pomoc Google, co – patrząc na słaby rozwój Apple Intelligence i rosnące możliwości Gemini – wydaje się być dobrą informacją.

fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Apple postawiło na Google Gemini

Firmy Google i Apple opublikowały wspólne oświadczenie, w którym informują o nawiązaniu wieloletniej współpracy. W jej ramach kolejna generacja Apple Foundation Models będzie oparta na modelach Gemini i technologii chmurowej Google. Zastosowane modele mają wspierać przyszłe funkcje Apple Intelligence, w tym bardziej spersonalizowaną Siri, która ma pojawić się w tym roku.

Apple, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy, uznało, że sztuczna inteligencja Google zapewnia najlepszą podstawę dla rozwiązań AI. W komunikacie znajdziemy też stwierdzenie, że w ręce użytkowników sprzętu Apple mają trafić innowacyjne rozwiązania, aczkolwiek nikt nie wspomina o szczegółach.

Sztuczna inteligencja Google pojawi się na iPhone’ach, a także na pozostałym sprzęcie Apple. Całość ma być podana z zachowaniem możliwie najwyższego poziomu prywatności. Wykorzystana zostanie m.in. usługa Private Cloud Compute.

Można spodziewać się, że wciąż wybrane zadania AI będą wykonywane lokalnie na urządzeniu. Jednak, gdy będzie potrzebna dodatkowa wiedza lub moc obliczeniowa, iPhone, iPad lub MacBook sięgnie po bardziej zaawansowane możliwości oferowane przez Gemini.

Pozostaje trzymać kciuki, że faktycznie nowa Siri okaże się asystentem pasującym do 2026 roku.