Koniec z upominaniem się o pieniądze. Ta platforma rozwiąże odwieczny problem

Upominanie się o pieniądze od znajomych czy rodziny prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Ta platforma znalazła metodę, aby ich uniknąć.

Koniec upominania się o pieniądze

Wspólne zamawianie posiłków jest kojarzone z wygodą i staje się coraz bardziej popularne np. w czasie przerwy w pracy czy przy okazji spotkania ze znajomymi lub rodziną. Problematyczne bywają jednak rozliczenia z takich zamówień. Zwykle jest tak, że jedna osoba robi duże zamówienie, a pozostali zwracają za swoje posiłki gotówką, przelewem lub Blikiem.

Według wewnętrznych danych zebranych przez Wolt rozliczanie jest dla zamawiających utrudnieniem, a w przypadku niektórych użytkowników staje się wręcz powodem do rezygnacji z zamawiania grupowego. Dlatego też fińska platforma postanowiła wdrożyć nową funkcję o nazwie Split Payments, dzięki której użytkownik nie musi z góry opłacać zamówienia za wszystkie osoby.

Wspólne zamawianie posiłków (źródło: Wolt)

Jak podzielić płatność za zamówienie w Wolt?

Aby złożyć wspólne zamówienie z Wolt z możliwością podzielonej płatności należy wpierw wybrać organizatora. Osoba ta wybiera restaurację, uruchamia opcję Zamów razem, a następnie wybiera opcję Każdy płaci za siebie. Co ważne – jeśli organizator jest subskrybentem Wolt+ to korzyści obejmą całe zamówienie.

Po założeniu wspólnego zamówienia organizator udostępnia pozostałym zamawiającym link z zaproszeniem lub kod QR do zeskanowania. Każdy indywidualnie dodaje do koszyka produkty, które chce kupić i opłaca je samodzielnie w aplikacji. Gdy zamówienie zostanie skompletowane organizator je zatwierdza. Należy podkreślić, że koszt dostawy oraz opłata serwisowa dzielone są pomiędzy wszystkich zamawiających. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje własne potwierdzenie płatności i może je podejrzeć w historii zakupów.

Wspólne zamawianie posiłków (źródło: Wolt)

Rozwiązanie Wolta jest z pewnością wygodne, szczególnie dla organizatora, jednak zdarza się, że nie każdy ma zainstalowaną aplikację Wolt i na co dzień z niej nie korzysta. W takiej sytuacji jest jeszcze jedno alternatywne wyjście – Prośba o przelew Blik. Opcja ta została zaanonsowana w 2020 roku, a następnie udostępniono ją klientom mBanku. Z czasem lista banków zaczęła się wydłużać – opcja Prośba o przelew została wdrożona m.in. do aplikacji ING Banku Śląskiego. Z kolei w grudniu 2025 roku funkcja Prośba o przelew Blik pojawiła się też w PKO BP.

Przy okazji warto wspomnieć, że w lipcu 2025 roku zmieniono zasady związane z dostawami za 0 złotych dla subskrybentów Wolt+. Poza podwyższeniem minimalnej wartości zamówienia na platformę wprowadzono też zniżki na opłatę serwisową. Natomiast w styczniu 2026 roku Wolt został uzupełniony o kilka nowych funkcji – platforma otrzymała m.in. zunifikowany system wyszukiwania i przeglądania.