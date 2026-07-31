Apple znowu to robi. Jeszcze jeden rekord do kolekcji

W styczniu firma Apple chwaliła się, że zaliczyła swój najlepszy pierwszy kwartał w historii. Następnie w kwietniu firma Apple ogłosiła, że ma za sobą najlepszy drugi kwartał w historii. Nie jest więc dużym zaskoczeniem to, że w lipcu poinformowała, że trzeci kwartał również był rekordowy.

Jeszcze jeden rekordowy kwartał dla Apple

Amerykański gigant opublikował podsumowanie wyników finansowych za trzeci kwartał roku fiskalnego 2026, a więc 3-miesięcznego okresu zakończonego 27 czerwca 2026 roku. Przychody Apple w tym okresie wyniosły aż 109,4 mld dolarów – o 16% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dyrektor finansowy Apple, Kevan Parekh, przyznał również, że osiągnięty został rekord wszech czasów, jeśli chodzi o liczbę aktywnych urządzeń z nadgryzionym jabłkiem w logo. Bez wątpienia przyczyniły się do tego dwucyfrowe wzrosty w segmencie iPhone’ów i komputerów Mac.

Same iPhone’y pozostały najważniejszym źródłem przychodów, generując ponad 54 mld dolarów. Komputery Mac dorzuciły dychę, iPady – trochę ponad 6 mld, a pozostałe urządzenia, czyli akcesoria mobilne, ubieralne i domowe, razem uzupełniły całość o blisko 8 mld.

Jednak Apple nie stoi wyłącznie sprzętem. Kolejny dwucyfrowy wzrost zaliczyły jeszcze usługi, które (tak jak w pierwszym i drugim kwartale) nieznacznie przekroczyły poziom 30 mld dolarów.

Jeśli zaś chodzi o podział geograficzny, to najważniejsze dla Apple pozostają obie Ameryki, odpowiadające za ponad 40% przychodów. Niemniej niemały wzrost zaliczony został także w każdym innym regionie: Europie, Chinach, Japonii oraz pozostałych częściach Azji i Pacyfiku.

Wyniki finansowe Apple za 3. kwartał roku fiskalnego 2026 (źródło: Apple)

Apple ma szansę na kolejny rekordowy kwartał

Ciekawe, czy czwarty kwartał bieżącego roku fiskalnego również zakończy się dla Apple rekordem. Myślę, że jest na to duża szansa, bo amerykański gigant ma za sobą całkiem udaną (pomimo że nie obfitującą w zbyt wiele nowości) konferencję WWDC 26, podczas której poznaliśmy odświeżony iOS 27 oraz nowości zmierzające do systemów iPadOS 27, watchOS 27 i macOS 27 Golden Gate. Zapowiedziana została również całkowicie nowa Siri.

Spodziewamy się, że zaraz po wakacjach Apple zaprezentuje pierwsze urządzenia, które w pełni wykorzystają potencjał wspomnianych systemów, w tym nowe iPhone’y. Nie będą miały dużo czasu, by napędzić wyniki finansowe, ale z pewnością nie pozostaną bez wpływu.