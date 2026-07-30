Jak uratować zalany smartfon? Jest lepsza metoda niż miska ryżu

Woda to jeden z największych wrogów elektroniki, a mobilne urządzenia są najbardziej na nią narażone. Jak zatem uratować coś, co zdążyło zostać zalane? Z pomocą przychodzi wyjątkowe akcesorium.

Co zrobić, jeżeli twój telefon wylądował w wodzie?

Choć wiele współczesnych smartfonów oferuje wodoszczelne obudowy i powinny wytrzymać zanurzenie na niewielką głębokość na krótką chwilę, to z czasem obudowa może utracić te właściwości.

W przypadku zalania większość poradników radzi wykonanie kilku kroków:

szybkie wyjęcie urządzenia z wody i wyłączenie go,

wysunięcie karty SIM i odłączenie akumulatora (jeżeli jest to możliwe),

usunięcie wilgoci i próba wysuszenia sprzętu,

Wbrew obiegowej opinii, zanurzenie sprzętu w misce nieugotowanego ryżu wcale nie pomaga w tej sytuacji, a może nawet zaszkodzić. Co zatem można zrobić, aby przyspieszyć proces ratowania smartfona (i nie tylko)?

Oto kieszeń, która uratuje zalany smartfon

Marka UAG zaprezentowała właśnie ratunkowe akcesorium, które przyda się w szczególności osobom, których urządzenia mobilne są regularnie narażone na kontakt z wodą. Phone Recovery Pouch to – jak sama nazwa wskazuje – ratunkowa kieszeń, której zadaniem jest odprowadzenie wilgoci z tego, co włożymy do środka. Jedynym ograniczeniem są wymiary wynoszące 169 x 84 x 14 mm.

UAG Phone Recovery Pouch (źródło: UAG)

Czym jednak różni się zastosowanie akcesorium od zamknięcia elektroniki w pudełku z żelem krzemionkowym (tymi śmiesznymi torebeczkami z kulkami w przesyłkach, których zadaniem jest wchłanianie wilgoci)? Po pierwsze – zasada działania. Zamiast jednego higroskopijnego minerału mamy wielowarstwową powłokę w środku, która absorbuje wilgoć, po czym usuwa ją na zewnątrz.

Po drugie – wygoda. Żel krzemionkowy można ponownie wykorzystać po podgrzaniu go w wysokiej temperaturze. Tymczasem kieszeni wystarczy 10 godzin pobytu na słońcu, aby ponownie nadawać się do osuszania przedmiotów. Proces można przyspieszyć za pomocą suszarki do włosów lub wentylatora.

UAG Phone Recovery Pouch (źródło: UAG)

Suszenie przedmiotów wewnątrz Phone Recovery Pouch zajmuje od 3 do 12 godzin, sama kieszonka waży 59 gramów, a całość zamyka się za pomocą pojedynczego rzepu. Producent wycenia akcesorium na 187 złotych, wraz z podatkiem i kosztem wysyłki.

W ofercie UAG znajdziemy także mniejszą kieszonkę przeznaczoną do ratowania słuchawek i innych, drobniejszych urządzeń oraz torby na laptopa czy plecaki wykorzystujące technologię Dryout.