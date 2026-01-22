Zupełnie nowy Wolt. Łatwiej, wygodniej i więcej

Aplikacja Wolt zyskuje szereg ulepszeń, dzięki którym zamawianie zakupów ma być znacznie szybsze, wygodniejsze i przede wszystkim bardziej intuicyjne. Te nowości mogą Ci się spodobać.

Zakupy w Wolt stają się znacznie prostsze

Jak wynika z danych, zebranych przez SW Research, już ponad 86% osób z pokolenia Z decyduje się na zakup produktów i posiłków przez internet. Jedną z platform, oferujących tego typu usługi, jest aplikacja Wolt, która umożliwia m.in. zamawianie zakupów ze sklepów sieci Carrefour.

Twórcy serwisu pochwalili się właśnie odświeżoną i rozbudowaną wersją platformy. Jak podkreśla Agata Polityło – dyrektorka generalna Wolt Polska – ulepszona aplikacja ma połączyć wygodę zakupów online z siłą lokalnego handlu. Użytkownicy mają otrzymać dostęp do inteligentnej wyszukiwarki, która m.in. pomoże porównać produkty pomiędzy różnymi sklepami.

Nowy system, nazywany przez Wolt Search & Browse hub, jest zunifikowanym systemem wyszukiwania i przeglądania, łączącym wiele kategorii, w tym restauracje, sklepy i placówki usługowe. Z pomocą uczenia maszynowego platforma będzie lepiej rozumieć intencje użytkownika, a zakupy mają stawać się szybsze, bardziej intuicyjne i dopasowane do konkretnej osoby.

Aplikacja Wolt (źródło: Wolt)

Jak działa nowy system wyszukiwania w aplikacji Wolt?

W praktyce w nowej odsłonie aplikacji Wolt możliwe będzie wpisanie pojedynczego hasła w wyszukiwarce np. „białko”. System pogrupuje wyniki i zaproponuje szereg wyników z różnych kategorii – od sklepów, aż po restauracje. Dzięki temu użytkownik nie będzie musiał sprawdzać produktu osobno w każdym sklepie. Ponadto za pomocą funkcji shop by product, not just by store możliwe będzie porównanie dostępności konkretnego artykułu w różnych punktach sprzedażowych.

Zmiany zauważycie również w interfejsie. Wolt stał się bardziej przejrzysty, nowoczesny i intuicyjny. Według firmy takie rozwiązanie ma pozwolić w przyszłości łatwo rozszerzyć aplikację o kolejne kategorie produktowe i ulepszone funkcje. W wybranych lokalizacjach przedsiębiorstwo przetestuje też pływający przycisk wyszukiwania, zlokalizowany w dolnej części ekranu, dzięki któremu użytkownik otrzyma prosty dostęp do wielu lokalnych usług.

Przedstawicielka Wolt zaznacza, że od dawna nie jest już tylko aplikacją do zamawiania jedzenia. Co więcej, nowa odsłona aplikacji ma pozwolić na wzmocnienie pozycji partnerów handlowych i otworzyć nowe perspektywy przed kurierami.