Ekologiczny smartfon w nowej odsłonie. Zrobi zamieszanie specyfikacją

Niewykluczone, że zbliża się premiera Fairphone 6+. Smartfon, którego twórcy stawiają na ekologię, może zaskoczyć ilością RAM-u.

Fairphone 6+ zaoferuje więcej pamięci

Smartfony Fairphone znane są z ekologicznego podejścia. Przykładowo zeszłoroczny Fairphone 6 wykonany jest w ponad 50% z materiałów poddanych recyklingowi, m.in. miedzi, magnezu, niklu czy metali ziem rzadkich. Z kolei złoto, kobalt czy wolfram pozyskano z tzw. uczciwego wydobycia (firmy czy organizacje wydobywają kruszec w sposób bezpieczny dla środowiska i z poszanowaniem ludzkiego zdrowia).

Ponadto wymiana akumulatora jest łatwa, a producent nawet udostępnił wideo pokazujące, jak to zrobić. Zaletą – dla użytkowników i planety – jest również długi okres wsparcia. Smartfon może bowiem liczyć na 8 lat wsparcia oprogramowania. Co ciekawe, dostępna jest też wersja /e/OS oparta na Androidzie, jednak pozbawiona aplikacji Google, które zastąpiono odpowiednikami lepiej szanującymi prywatność użytkownika.

Cieszy więc, że Fairphone 6 może niebawem doczekać się następcy. Holenderski serwis NieuweMobiel, powołując się na własne źródło, informuje o zbliżającej się premierze Fairphone 6+. Raczej nie będzie to zupełnie nowy model, ale udoskonalona wersja omawianego przed chwilą urządzenia.

Pewnym zaskoczeniem jest informacja o zwiększeniu RAM-u – Fairphone 6 ma 8 GB, a Fairphone 6+ zapewni 12 GB. Ten ruch jest przeciwieństwem tego, co ostatnio robi wielu producentów. Kryzys na rynku pamięci powoduje, że firmy w tym roku nie zwiększają RAM-u, a nawet niektórzy producenci mają rozważać cięcia.

Ciekawe tylko, jak dołożenie 4 GB RAM-u wpłynie na cenę urządzenia. Zeszłoroczny smartfon w dniu premiery w konfiguracji 8/256 GB startował od 599 euro. Oby nie było odczuwalnie drożej. Warto jeszcze dodać, że Fairphone 6+ będzie oferowany w trzech wersjach kolorystycznych – Horizon Black, Forest Green oraz Cobalt Blue.

źródło: NieuweMobiel

Kiedy spodziewać się premiery Fairphone 6+?

Należy zwrócić uwagę, że źródło, na które powołuje się serwis NieuweMobiel, w zeszłym roku poinformowało o istnieniu Fairphone 6 w maju 2025 roku, czyli miesiąc przed premierą. Dodatkowo w oficjalnym sklepie producenta od kilku dni występują problemy z dostępnością niektórych wariantów modelu z 2025 roku, co może sugerować, że zbliża się premiera jego następcy.

Przewiduje się, że Fairphone 6+ zadebiutuje już wkrótce, ale dokładna data nie jest znana. Natomiast na Fairphone 7 najpewniej poczekamy do 2027 roku – Fairphone 4 pojawił się w 2021 roku, model Fairphone 5 pokazano w 2023 roku, a Fairphone 6 wprowadzono w 2025 roku. Łatwo jest dostrzec schemat premier co 2 lata.