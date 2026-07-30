Genialna funkcja AI w Google Earth. Spójrz na świat z zupełnie innej perspektywy

Generatywna sztuczna inteligencja zawitała do Google Earth. Użytkownicy mogą już sprawdzić możliwości Nano Banana 2.

W Google Earth pojawiła się funkcja generowania obrazów AI

Kilka miesięcy temu, w lutym 2026 roku, Google oficjalnie ogłosiło Nano Banana 2. Dostaliśmy nową, lepszą wersję popularnego narzędzia do generowania obrazów z użyciem sztucznej inteligencji. Teraz to narzędzie zawitało do Google Earth.

Nowość pozwala na generowanie obrazów na podstawie zdjęć satelitarnych, lotniczych i trójwymiarowych dostępnych w Google Earth. Wystarczy z górnego paska narzędzi wybrać opcję Utwórz obraz i następnie opisać, co chcemy zobaczyć. Mamy w tej kwestii naprawdę sporą swobodę, bo omawiane narzędzie ma zdecydowanie wiele zastosowań.

Jesteś miłośnikiem historii i chcesz zobaczyć, jak kiedyś wyglądały Pompeje lub Rzym za czasów Cesarstwa Rzymskiego? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z pomocą Nano Banana 2 przywrócić ruinom ich dawny wygląd. Można też zastosować odwrotną taktykę – przykładowo ja postanowiłem zobaczyć, jak będzie prezentować się Warszawa w 2100 roku. Według AI będzie znacznie więcej zieleni, a turyści nadal będą mogli robić zdjęcia Pałacu Kultury i Nauki.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Generatywną AI można wykorzystać też do tworzenia infografiki – np. z ciekawostkami na temat słynnego budynku czy pomniku. Google dodaje, że nowość powinna spodobać się architektom i urbanistom, którzy mogą w łatwy i szybki sposób tworzyć plany wykorzystania pustego terenu. Co więcej, Nano Banana 2 można użyć nawet do wygenerowania wymarzonego domu w konkretnej lokalizacji czy do odmiany ulubionej lokalizacji.

Wypada jeszcze wspomnieć, że nowe narzędzie AI nie wymaga instalowania żadnych aplikacji – dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Sama obsługa jest banalnie prosta i nie musimy mieć specjalnej wiedzy ze sztucznej inteligencji. Z funkcji korzysta się równie łatwo, jak z aplikacji Gemini.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Nano Banana 2 w Google Earth już trafia do użytkowników

Google informuje, że generowanie obrazów jest wdrażane na całym świecie dla wszystkich użytkowników Google Earth. Funkcja powinna być już dostępna dla każdego zainteresowanego w Polsce.

Przypominam, że można też pobawić się symulatorem lotu w Google Earth w przeglądarce internetowej.