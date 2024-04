Motorola Moto G04s to garstka małych, ale dobrych zmian

Zdarza się, że producenci smartfonów przed wydaniem nowej generacji urządzeń ulepszają obecnie stosowaną formułę. Taki drobnym upgrade’em jest właśnie nowa Motorola Moto G04s.

Następca (prawie) 1:1

Motorola Moto G04s w zestawieniu z Moto G04 to niemalże identyczny smartfon. Wyświetlaniem treści zajmuje się więc 6,56-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Front telefonu chroni szkło Gorilla Glass 3. generacji, a za wrażenia audio odpowiada wyłącznie jeden głośnik ze wsparciem technologii Dolby Atmos.

Moto G04s (Źródło: producent)

Moc i miejsce na dane na pokład Moto G04s dostarczają Unisoc T606 z układem graficznym Mali-G57, 4 GB RAM z opcją rozszerzenia o dodatkowe 4 GB oraz 64 GB wbudowanej pamięci UFS 2.2. Jeżeli to za mało, możliwe jest umieszczenie karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14.

Motorola i fotograficzny awans

Motorola Moto G04, choć należy do budżetowej półki, oferowała bardzo skromną konfigurację aparatów, składającą się z tylnej matrycy 16 Mpix oraz przedniej kamerki do selfie 5 Mpix. Być może nawet za skromną – dlatego Moto G04s otrzymała z tyłu oczko z sensorem o rozdzielczości 50 Mpix. Formaty nagrywanych wideo nie uległy zmianie – maksimum, na jakie można liczyć, to 1080p w 30 kl./s zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, Motorola Moto G04s zapewnia absolutne minimum – nie uświadczymy tu modemu 5G. Są za to Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth 5.0 oraz NFC (Moto G04 nie oferuje tego ostatniego modułu). Czas pracy reguluje akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący maksymalną moc ładowania 10 W.

Moto G04s (Źródło: producent)

Motorola Moto G04s 4/64 GB kosztuje w Niemczech 119 euro, co jest równowartością około 510 złotych. Dla porównania, za Motorolę Moto G04 4/64 GB trzeba zapłacić w Polsce 499 złotych. Nie wiemy jednak, czy nowa Motka będzie dostępna również w kraju nad Wisłą.