Ta strona może wyciągnąć od Ciebie nawet 1300 złotych

W internecie pojawiła się nowa strona, która umożliwia sprawdzenie, czy dana osoba widnieje w rejestrze dłużników. Skorzystanie z jej usługi może być jednak nieprawdopodobnie kosztowne.

Strona TwojDlug.pl może wyciągnąć od Ciebie nawet 1300 złotych

Jak informuje CyberRescue, mieszkańcy Polski otrzymują wiadomości SMS, których nadawcą jest MONIT. Znajdują się w nich imię i nazwisko adresata oraz informacja-ostrzeżenie, że może on zostać wpisany do rejestru dłużników. Ponadto SMS zawiera link z hasłem do strony TwojDlug.pl.

Po przejściu na stronę TwojDlug.pl można zamówić raport, podając najpierw swój numer telefonu i hasło z wiadomości SMS, a następnie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i adres e-mail, na który zostanie wysłany raport.

Na stronie TwojDlug.pl widnieje informacja, że można sprawdzić siebie bez ponoszenia jakich kolwiek opłat przed otrzymaniem raportu (pisownia oryginalna, z błędem). To sformułowanie jest prawdziwe, lecz jednocześnie wyraźnie sugeruje, że wygenerowanie i pobranie raportu jest darmowe, podczas gdy nie jest. Co więcej, w przypadku niesubordynacji może być absurdalnie kosztowne.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Oprócz raportu na temat danej osoby, wysyłany jest również rachunek za usługę na kwotę 189,99 złotych, który trzeba opłacić w ciągu 24 godzin. W przypadku braku płatności, opłata wzrośnie do aż 1299,99 złotych (!) i ponadto właściciel platformy TwojDlug.pl grozi wpisaniem do rejestru dłużników.

Czy strona TwojDlug.pl jest wiarygodna?

Strona TwojDlug.pl należy do firmy Work Select Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 56/202 w Gdańsku. CyberRescue sprawdziło, że została ona założona 12 marca 2024 roku, a domenę twojdlug.pl stworzono 26 marca 2024 roku.

Nie wiadomo, skąd Work Select Logistyka Sp. z o.o. ma dane osób, do których wysyła SMS-y, natomiast może być w stanie wygenerować raport na temat sytuacji dłużnika, posiadając odpowiednie dane. Każdy może to jednak zrobić samodzielnie, na dodatek niższym kosztem, na przykład na platformie Biura Informacji Kredytowej.

Pojedynczy Raport BIK kosztuje tylko 54 złote (a nie 189,99 złotych jak na stronie TwojDlug.pl). Można też wykupić roczny Pakiet BIK za 139 złotych, zapewniający możliwość pobrania 6 raportów BIK i usługę Alerty BIK na rok. Dostępny jest również Pakiet BIK MAX za 239 złotych, który pozwala pobierać raporty BIK bez limitu.