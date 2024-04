Nie sprzedawał się? Honor obniża cenę jednego z najnowszych smartfonów

Honor zdecydował o obniżeniu ceny jednego ze smartfonów marki. Co ciekawe – nie jest to jakiś stary model. To sprzęt, który debiutował w Polsce w styczniu 2024 roku.

Honor Magic 6 Lite taniej niż wcześniej

Smartfon, o którym mowa, trafił do sprzedaży w Polsce 29 stycznia bieżącego roku. Producent wycenił go wtedy na 1899 złotych. Ponieważ mieliśmy okazję go przetestować w naszej redakcji, otwarcie poinformowaliśmy Was zarówno o zaletach sprzętu jak i o tym, jakie są nasze zastrzeżenia względem tego modelu w wyczerpującej recenzji.

Już wtedy wydawało się, że producent nieco przesadził z wyceną swojego urządzenia w naszym kraju. Honor Magic 6 Lite był „na dzień dobry” o 300 złotych droższy od swojego poprzednika. Co prawda wewnątrz i na zewnątrz udało się dokonać pewnych zmian, ale nie były one na tyle przełomowe, by pokusić się o taką podwyżkę ceny – nie w urządzeniu w kategorii do 1900 złotych, w zestawie z którym nabywcy nie otrzymywali nawet ładowarki.

Producent najwyraźniej zreflektował się, że coś jest nie tak. Po ponad dwóch miesiącach obecności na polskim rynku, Honor poinformował o trwałym obniżeniu ceny urządzenia. Nie chodzi więc o jakąś czasową promocję. Od teraz Honor Magic 6 Lite kosztuje 1599 złotych.

6.3 Ocena

Wstrzymam się z wielkimi brawami dla Honora. To w gruncie rzeczy poziom cenowy, z którego ten model powinien startować. Jeśli więc ktoś brał pod uwagę jego zakup, to dopiero teraz można zacząć się nad tym zastanawiać.

Magic 6 Lite (źródło: Honor)

Specyfikacja i dostępność modelu

Poniżej przypominam listę podzespołów i inne elementy specyfikacji Honor Magic 6 Lite:

wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,68” o rozdzielczości 2652×1200 pikseli, 92,8% screen to body, częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność szczytowa do 1200 nitów,

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 z Adreno 710,

8 GB RAM,

256 GB pamięci wewnętrznej,

Android 13 z Magic OS 7.2,

aparat 108 Mpix + ultraszerokokątny 5 Mpix + makro 2 Mpix,

przedni aparat 16 Mpix,

5G,

dual SIM,

NFC,

GPS,

Bluetooth 5.1,

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,

USB typu C,

głośnik mono,

czytnik linii papilarnych w ekranie,

akumulator o pojemności 5300 mAh, ładowanie 35 W,

wymiary: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm,

waga: 185 g.

Sprzęt dostaniemy w elektromarketach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz sieciach komórkowych Orange, Play i Plus.

