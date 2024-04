Google udostępni nową aplikację do tworzenia filmów

W trakcie wydarzenia Google Cloud Next ’24 firma z Mountain View przekazała informacje na temat nowości, jakich mogą spodziewać się użytkownicy pakietu Workspace. Wśród nich znajduje się całkowicie nowa aplikacja.

Nowości w Google Workspace

Pierwszą z ogłoszonych dziś nowości jest nowa aplikacja o nazwie Vids, która w swoim działaniu wykorzystuje sztuczną inteligencję. Może ona wygenerować scenorys, który można łatwo edytować. Po wybraniu stylu generuje pierwszą wersję roboczą z sugerowanymi scenami ze stockowych filmów, zdjęć i muzyki w tle. Do materiału można dodać też własną wiadomość głosową – może ją wypowiedzieć lektor lub sam użytkownik po wcześniejszym nagraniu. Aplikacja Vids zostanie udostępniona w Workspace Labs w czerwcu 2024 roku.

Kolejna z zapowiedzianych dziś przez Google nowości związana jest z Meet. Już teraz użytkownicy mogą włączyć tłumaczenie napisów podczas rozmów głosowych i wybrać swój preferowany język. Od czerwca 2024 roku dzięki funkcji Translate for me napisy będą tłumaczone automatycznie na preferowany przez użytkownika język. Ponadto firma z Mountain View dodała wsparcie dla 52 nowych funkcji, dzięki czemu łącznie obsługiwanych jest już 69 języków.

Z aplikacją Meet związana jest też nowa funkcja Take notes for me (obecnie w wersji poglądowej), która zrobi za użytkownika notatki ze spotkania. Nie będzie to jednak darmowe, podobnie jak funkcja Translate for me – wymienione nowości będą dostępne w nowym dodatku AI Meetings and Messaging w cenie 10 dolarów (około 40 złotych) za użytkownika miesięcznie.

Podczas wydarzenia Google Cloud Next ’24 ogłoszono również nowy dodatek AI Security, który pozwala zespołom IT automatycznie identyfikować, klasyfikować i chronić poufne pliki w całej firmie na Dysku Google. Korzysta on z modeli sztucznej inteligencji, które można trenować na unikalnych dla danego przedsiębiorstwa danych. AI Security jest już dostępny w wybranych planach Workspace w cenie 10 dolarów za użytkownika miesięcznie.

Z kolei w najbliższych tygodniach w aplikacji Sheets/Arkusze pojawi się nowa funkcja związana z tabelami, która formatuje i porządkuje dane w eleganckim, zaktualizowanym wyglądzie. Do dyspozycji użytkowników zostanie oddany nowy zestaw elementów z szablonami, aby nie musieli oni tworzyć za każdym razem arkusza od samego początku, co pozwoli im zaoszczędzić czas.

Również w najbliższych tygodniach w aplikacji Docs/Dokumenty zostanie dodana nowa funkcja kart, która pomoże uporządkować powiązane informacje w jednym dokumencie. Do tego użytkownicy będą mogli dodać obrazy-okładki, rozciągające się od jednej krawędzi przeglądarki do drugiej.

źródło: Google

Ostatnia z nowości dotyczy Gmaila

Firma z Mountain View ogłosiła dziś też, że funkcja Help me write w aplikacji Gmail na urządzenia mobilne umożliwi wypowiedzenie scenariusza wiadomości. Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji nową funkcję Polish draft, która pomoże przekształcić notatki w pełniejszą wersję roboczą wiadomości e-mail jednym kliknięciem, bez konieczności tworzenia promptu.

źródło: Google

Ww. nowości w Gmailu będą dostępne dla klientów Gemini Enterprise i Gemini Business oraz subskrybentów pakietu Google One AI Premium.