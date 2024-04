Teraz możesz porozmawiać ze swoim dekoderem Polsat Box

Polsat Box właśnie wprowadza zmianę, która może spodobać się wielu klientom. Operator rozszerza funkcje komend głosowych w swoich dekoderach 4K. Umożliwi to użytkownikom nie tylko łatwe wyszukiwanie filmów, seriali i programów za pomocą głosu, ale także kontrolę nad urządzeniem. Co będzie można powiedzieć do dekodera?

Polsat Box rozwija swoją usługę

Możliwość sterowania dekoderem 4K Polsat Box nie jest całkowitą nowością, bo tę funkcjonalność wprowadzono do urządzeń już w marcu 2023 roku. Trzeba jednak przyznać, że wówczas zakres obsługiwanych komend głosowych był mocno ograniczony. Za ich pomocą możliwe jest przeszukiwanie treści na kanałach TV, a także przeszukiwanie bibliotek Polsat Box Go, CatchUP oraz Disney+.

Teraz jednak ma się to zmienić i do tych komend dołączy sporo nowych. Jak w swoim komunikacie zapewnia firma, sterowanie dekoderem przy użyciu głosu jest łatwe i intuicyjne. Aby aktywować tę funkcję, wystarczy nacisnąć przycisk z symbolem mikrofonu na pilocie i wydać odpowiednią komendę głosową. Warto zaznaczyć, że poprawne działanie komend głosowych możliwe jest jedynie po podłączeniu dekodera do internetu.

źródło: Polsat Box

Co można powiedzieć, by dekoder nas zrozumiał?

Operator stworzył listę przykładowych komend głosowych, z których mogą skorzystać użytkownicy. Możliwe to będzie jednak dopiero wtedy, gdy dekoder automatycznie pobierze najnowszą wersję oprogramowania.

Za pomocą głosu można między innymi: