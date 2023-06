Ukraiński sklep internetowy Rozetka rozpoczął swoją działalność w Polsce

W Polsce działa mnóstwo różnych platform, na których można robić zakupy. Polska jest jednak na tyle atrakcyjnym rynkiem, że właśnie rozpoczął na nim działalność kolejny sklep internetowy – Rozetka. Co Polacy znajdą w jego ofercie?

Rozetka.pl to renomowany sklep internetowy z Ukrainy

Każdy zna taki sklep internetowy jak Allegro, AliExpress czy Amazon, jednak mieszkańcy Polski mogą robić zakupy też w setkach innych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W ostatnim czasie wyjątkowo dużo sklepów zdecydowało się otworzyć na klientów z kraju nad Wisłą – zrobił to Temu, a teraz również Rozetka. Do tego trzeba pamiętać, że w Polsce o zawartość portfeli klientów będzie walczył również Tmall.

Być może ukraiński sklep internetowy Rozetka.pl jest Wam całkowicie nieznany, ale powinniście wiedzieć, że jest on jednym z największych w Europie i jednocześnie największym w Ukrainie. Jego polska oferta jest bardzo zróżnicowana, aczkolwiek nie aż tak bogata jak Allegro czy Amazon. Obecnie można w nim znaleźć produkty z następujących kategorii:

elektronika,

AGD,

ubrania, obuwie i akcesoria,

artykuły dziecięce,

artykuły dla zwierząt,

drogeria,

narzędzia i akcesoria do wyposażenia domu.

Sklep internetowy Rozetka zapewnia jednak, że jego asortyment szybko się rozszerza, a nowe usługi dodawane są codziennie. W Ukrainie dostępnych jest 11 mln towarów w 4000 kategorii, zatem można spodziewać się, że deklaracje zostaną wypełnione, bo platforma ma już doświadczenie w prowadzeniu dużego biznesu – w swojej ojczyźnie sklep internetowy Rozetka funkcjonuje od 2005 roku, czyli od 18 lat.

Osiemnaście lat temu we dwójkę z żoną stworzyliśmy sklep internetowy RTV i AGD. Nasz biznes zaczynał się jako firma rodzinna i mimo to, że na przestrzeni lat staliśmy się jednym z największych sklepów internetowych w Europie, a zarazem największym w Ukrainie – właśnie skupienie się na potrzebach rodzinnych pozostaje jedną z najważniejszych zasad naszej działalności dzisiaj. Ponadto, wykorzystujemy wszystkie najnowsze technologie, by zapewnić naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie, najbardziej precyzyjny interfejs oraz najszerszą ofertę. Mamy zaufanie milionów gospodarstw domowych i z radością oferujemy wysoką jakość obsługi naszym polskim klientom. Władysław Czeczotkin, współzałożyciel Rozetka

Zakupy można robić w różny sposób

Sklep internetowy Rozetka jest dostępny zarówno przez stronę internetową Rozetka.pl, jak i aplikacje na urządzenia mobilne (na Androida i iOS). Do zakupów może zachęcić fakt, że sklep zapewnia darmową dostawę do Paczkomatów InPost (dotyczy zamówień na kwotę od 50 do 20000 złotych). Można też wybrać płatną kurierem InPost lub DPD albo do punktu odbioru DPD.

Aktualnie za zakupy można zapłacić tylko przelewem, BLIKIEM lub przy odbiorze, ale sklep internetowy Rozetka zapowiada wdrożenie dodatkowych form płatności „niebawem”, aczkolwiek – patrząc na popularność BLIKA w Polsce – ten ograniczony obecnie wybór nie powinien być bardzo zniechęcający. W przypadku niezadowolenia z zakupów można zwrócić produkt w ciągu 14 dni (co ważne: nie może on nosić śladów używania). Nie dotyczy to jednak tych produktów.