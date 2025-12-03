Wierzą w składane smartfony. Właśnie pokazali dwa kolejne

Nie jeden, a dwa składane smartfony pojawiły się w ofercie firmy ZTE. Pierwszy to trzecia odsłona taniej klapki, mianowicie Nubia Flip 3. Drugi jest ciekawszy – to Nubia Fold, czyli pierwszy duży składak z tym logo.

Nubia Flip 3, czyli tani składak powraca

Wyjątkowo tani smartfon składany z oferty firmy ZTE doczekał się trzeciej odsłony, która pod względem konstrukcji dogoniła wreszcie kluczowych konkurentów, takich jak Samsung Galaxy Z Flip 7 czy Motorola Razr 60 Ultra. Chodzi mianowicie o to, że praktycznie całą powierzchnię klapki pokrywa wyświetlacz – jest to konkretnie panel AMOLED o przekątnej 4 cale, z wycięciem na dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix.

Główny ekran smartfona Nubia Flip 3 – tak jak u obu poprzedników – cechuje się przekątną 6,9 cala, rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz, a wykonany został w technologii AMOLED. Maleńki fragment dla siebie zabiera kamerka do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.

Nubia Flip 3 (fot. ZTE)

Za wydajność odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 7400X, z którym współpracuje 6 GB RAM. Na pliki przeznaczono natomiast pamięć masową o pojemności 128 GB. W środku zainstalowano również akumulator o pojemności 4610 mAh. Dopełnieniem całości są moduły 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 i NFC, a także konstrukcja cechująca się pyło- i wodoodpornością w klasie IP54. Proponuję teraz porównanie z poprzednikami…

Specyfikacja Nubia Flip 3 vs Nubia Flip 2 vs Nubia Flip – porównanie:

Nubia Flip 3 Nubia Flip 2 Nubia Flip Wyświetlacz zewnętrzny 4 cale,

OLED,

120 Hz,

1200×1092 piksele 3 cale,

OLED,

682×422 piksele 1,43 cala,

OLED,

466×466 piksele Wyświetlacz wewnętrzny 6,9 cala,

OLED,

120 Hz,

2790×1188 pikseli 6,9 cala,

OLED,

120 Hz,

2790×1188 pikseli 6,9 cala,

OLED,

120 Hz,

2790×1188 pikseli Procesor MediaTek Dimensity 7400X

(4 nm; 2,6 GHz) MediaTek Dimensity 7300X

(4 nm; 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

(4 nm; 2,4 GHz) Pamięć 6 GB RAM,

128 GB na pliki 6-12 GB RAM,

128-512 GB na pliki 6-12 GB RAM,

128-512 GB na pliki Aparaty na zewnątrz 50 Mpix – główny,

12 Mpix – ultraszerokokątny 50 Mpix – główny,

2 Mpix – czujnik głębi 50 Mpix – główny,

2 Mpix – czujnik głębi Aparat do selfie 32 Mpix 32 Mpix 16 Mpix Akumulator 4610 mAh 4325 mAh 4310 mAh Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.1, NFC Wymiary (złożony) 87×76×15,9 mm 87×76×15,8 mm 87,6×75,5×15 mm Wymiary (rozłożony) 170×76×7,5 mm 170×76×7,2 mm 170×76,6×7 mm Waga 187 gramów 193 gramy 214 gramów Odporność IP48 – –

Jak więc widać, poza większym wyświetlaczem na zewnątrz, trójka zyskała też co nieco w kontekście aparatu, ma akumulator o większej pojemności i jest bardziej wytrzymała, a przy tym lżejsza, choć też nieco grubsza. Niestety, nie wiemy na razie, czy będzie droższa, a jeśli tak, to o ile. Nie poznaliśmy bowiem cen, a sama sprzedaż wystartuje dopiero w połowie stycznia.

Nubia Flip 3 (fot. ZTE)

Nubia Fold – duży składak dołącza do rodziny

Nubia Flip 3 może się podobać, ale nawet większe wrażenie robi druga z zaprezentowanych nowości, mianowicie Nubia Fold – pierwszy duży składany smartfon w ofercie tego producenta, w stylu takich modeli jak Samsung Galaxy Z Fold 7, Huawei Mate X6 czy Honor Magic V5.

Na zewnątrz urządzenia znajduje się 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2748×1172 piksele, a po rozłożeniu oczom użytkownika ukazuje się 8-calowy ekran główny o rozdzielczości 2480×2200 pikseli. Oba panele zostały wykonane w technologii OLED i oferują odświeżanie z częstotliwością 120 Hz.

Nubia Fold (źródło: YMobile)

Rozłożony smartfon Nubia Fold ma wymiary 144×160×5,4 mm. Po złożeniu zaś grubość wynosi 11,1 mm. Z kolei waga urządzenia to 249 g.

Rzućmy też okiem na wnętrzności. Sercem modelu jest ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Towarzystwa dotrzymuje mu 12 GB RAM, a na pliki czeka 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator o pojemności 6560 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 55 W, a sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 50 Mpix, sensor makro 5 Mpix oraz dwie kamerki do slefie – każda o rozdzielczości 20 Mpix.

Nubia Fold (źródło: YMobile)

W 2026 roku Nubia Fold ma trafić do wielu krajów, ale jej przygoda rozpoczyna się już teraz, w grudniu, na rynku japońskim. Cena wynosi 178560 jenów, co po obecnym kursie przekłada się na ~4165 złotych.