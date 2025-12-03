Revolut ma nowy sposób na złodziei. Wystarczy włączyć tę opcję

Kiedyś złodzieje wyrywali torebkę z nadzieją, że znajdą w niej portfel z pieniędzmi, na których im zależało. Dziś wiele osób nie nosi przy sobie gotówki. Przestępcy dostosowali się do nowej rzeczywistości, kradnąc pieniądze w inny sposób. Revolut chce to utrudnić.

Nowość w Revolut – Tryb uliczny

Revolut ogłosił udostępnienie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wśród nich znajduje się również Polska) i Wielkiej Brytanii nowej funkcji o nazwie Tryb uliczny, która ma być remedium na tzw. transfer mugging. To sytuacja, gdy złodziej kradnie telefon, wcześniej zmuszając swoją ofiarę do odblokowania dostępu do niego, co może umożliwić kradzież pieniędzy.

Tryb uliczny (źródło: Revolut)

Funkcja Tryb uliczny opiera się na geolokalizacji i pozwala oznaczyć „zaufane miejsca”, gdzie płatności ponad limit, po autoryzacji za pomocą selfie, realizowane są natychmiast. W innych miejscach – których użytkownik nie wskaże na mapie jako zaufanych – wszystkie przelewy ponad ustalony limit wymagać będą dodatkowego potwierdzenia tożsamości, a ich realizacja będzie opóźniona o 1 godzinę. Ma to pozwolić ofierze dać czas na reakcję w przypadku kradzieży.

Jak włączyć Tryb uliczny w aplikacji Revolut?

Aby aktywować nową funkcję bezpieczeństwa, należy zalogować się do aplikacji Revolut, a następnie dotknąć ikonę profilu w lewym górnym rogu i przejść do sekcji z napisem Bezpieczeństwo. Później trzeba wybrać opcję Ochrona majątku i w końcu Przelewy, gdzie konieczne jest najpierw ustalenie limitu (minimalny to 100 złotych) i potem włączenie Trybu ulicznego oraz oznaczenie na mapie „zaufanych miejsc” (które można zmieniać, w zależności od okoliczności i potrzeb).

Tryb uliczny (źródło: Revolut)

Po włączeniu Trybu ulicznego w aplikacji Revolut wszystkie przelewy powyżej ustalonego limitu będą realizowane natychmiast po zweryfikowaniu się poprzez selfie. Z kolei w miejscach, znajdujących się poza „zaufaną strefą”, realizacja przelewów będzie opóźniona o 1 godzinę i możliwa po kolejnym potwierdzeniu tożsamości.

Revolut zastrzega jednak, że Tryb uliczny nie gwarantuje całkowitej ochrony. Jako część funkcji Ochrona majątku ma jednak pomóc chronić pieniądze przed złodziejami i kieszonkowcami. Kradzieże uliczne są bowiem powszechnym zjawiskiem.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że obecnie Revolut ma już ponad 5 milionów zarejestrowanych użytkowników w Polsce i ponad 65 milionów na całym świecie.