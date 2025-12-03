Android zyskał nowe funkcje. Jedna przyda się na pewno

Android 16 nowości
Nowości w systemie Android 16 (źródło: Google)
Firma Google postanowiła zmienić swoje podejście i częściej raczyć użytkowników nowymi funkcjami na smartfonach i tabletach. System Android 16 właśnie doczekał się aktualizacji po brzegi wypełnionej ciekawymi nowinkami.

Android 16 zyskuje nowe funkcje – pomogą skupić się na tym, co ważne

Jednym z celów aktualizacji systemu Android 16 jest pomoc użytkownikom w ogarnięciu powiadomień. Dlatego właśnie pojawiła się funkcja podsumowań, w której sztuczna inteligencja streszcza długie wiadomości i czaty grupowe, wskazując na to, czy warto zainteresować się powiadomieniami, czy też można je sobie na razie odpuścić.

Drugą nowinką jest organizator, który automatycznie grupuje i wycisza powiadomienia o niższym priorytecie. Dzięki temu panel powiadomień ma być czystszy, a użytkownik łatwiej będzie mógł skupić się na tym, co ważne.

Dla mnie jednak najważniejsza spośród nowych funkcji jest następująca…

Ktoś dzwoni – od razu będziesz wiedzieć, czy to pilne

Nie zawsze wiadomo, czy ktoś dzwoni do nas z pilną sprawą, czy też chce po prostu pogadać. Już niebawem w aplikacji Telefon pojawi się możliwość oznaczenia połączenia jako pilne – będzie to widać zarówno podczas dzwonienia, jak i w rejestrze połączeń, dzięki czemu po przegapieniu takiego telefonu będzie jasne, że warto czym prędzej oddzwonić.

Co istotne – oznaczenia będą działać tylko wtedy, gdy ma się dany numer w książce kontaktów, co minimalizuje ryzyko, że ktoś mógłby wykorzystać tę funkcję jako podstawę oszustwa. Aktualnie Call Reason – bo tak właśnie nazywa się to rozwiązanie – znajduje się na etapie beta testów.

Funkcja Circle to Search pomoże w walce z oszustami

W temacie oszustw i niechcianych rozmów warto wspomnieć jeszcze o alertach z kluczowymi informacjami, gdy nieznany numer zaprosi nas do grupy czatowej. Ciekawie zapowiada się też możliwość sprawdzenia, czy padamy właśnie ofiarami oszustwa, poprzez skorzystanie z funkcji Circle to Search – wystarczy zaznaczyć wiadomość, a sztuczna inteligencja ją przeanalizuje.

Na urządzeniach, na których funkcja Circle to Search nie jest dostępna, będzie można skorzystać z podobnej pomocy w aplikacji Obiektyw. Różnica polega na tym, że nie będziemy działać wówczas na żywo, lecz konieczne będzie wykonanie zrzutu ekranu.

Lista nowości w Androidzie jest dłuższa…

Co poza tym? Ano na przykład to, że napisy generowane pod transmitowanymi na żywo materiałami wideo zyskały audiodeskrypcję i interpretację emocji. Nawet z wyciszonym dźwiękiem dowiesz się, co słychać w tle, a wypowiedzi będą oznaczone np. jako smutne lub radosne, aby bezgłośnie przekazać emocje. W tym kontekście warto też wspomnieć o nowych połączeniach emoji, związanych przede wszystkim z przytulaniem.

W aplikacji Google Chrome pojawiła się natomiast możliwość przypinania kart. Dzięki temu najważniejsze strony pozostaną na wierzchu przeglądarki i będzie można łatwo do nich wrócić – zarówno na smartfonie, jak i innym urządzeniu, na przykład komputerze.

Kolejną świetną sprawą jest możliwość zarządzania ustawieniami kontroli rodzicielskiej bezpośrednio na urządzeniu dziecka. W ten sposób opiekunowie mogą między innymi ustawiać limity czasowe dla aplikacji.

W systemie Android 16 pojawiają się także niestandardowe kształty ikon (które można wybrać z poziomu Ustawień), a do tego dochodzi jeszcze szereg rozwiązań dotyczących ułatwień dostępu. To przede wszystkim rozszerzony tryb ciemny, w którym telefon automatycznie przyciemni nawet te aplikacje, które nie mają jako takiego ciemnego motywu.

Niestandardowe kształty ikon w systemie Android 16
Android 16 rozszerzony ciemny motyw
Niestandardowe kształty ikon i rozszerzony ciemny motyw w systemie Android 16 (źródło: Google)

W dodatku dyktowanie głosowe (TalkBack) będzie można aktywować poprzez dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, a funkcja Guided Frame w aparacie opowie o tym, co znajduje się w kadrze – pomagając osobom niedowidzącym.

Ostatnia z nowinek tyczy się zaś osób, które korzystają z Androida przy użyciu myszki. Chodzi o funkcję AutoClick, która może po upływie określonego czasu samoczynnie klikać obiekt, na którym zatrzymał się kursor. To opcja dla użytkowników, dla których klikanie wiąże się z dużym obciążeniem fizycznym.

Opisywane nowości będą trafiać na urządzenia z Androidem stopniowo, docierając także na smartfony i tablety ze starszymi wersjami systemu (dotyczy to między innymi pilnych połączeń, emocjonalnej audiodeskrypcji, przypinanych kart w przeglądarce Chrome i weryfikacji oszustw przy użyciu Circle to Search). Nie wiadomo przy tym, czy wszystkie zostaną udostępnione w najbliższym czasie w Polsce.

