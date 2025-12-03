Według UOKiK Vectra dalej łamie prawo. Urząd nałożył karę i nakazał zwrócenie pieniędzy klientom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kolejną karę na firmę Vectra i nakazał jej zwrócenie klientom pieniędzy. Urząd utrzymuje bowiem, że operator wciąż łamie prawo.

UOKiK nałożył kolejną karę na firmę Vectra

W styczniu 2023 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu kary w wysokości ponad 22 milionów złotych na firmę Vectra za bezprawne wprowadzenie do umów klauzuli modyfikacyjnej, uprawniającej do podnoszenia opłat za usługi w trakcie trwania umowy. Równocześnie Urząd nakazał operatorowi zwrócenie różnicy, wynikającej z podwyżki abonamentu.

W listopadzie 2024 roku UOKiK nałożył na Vectrę kolejną karę, tym razem w wysokości ponad 68 milionów złotych. Także w tym przypadku powodem było podnoszenie cen w trakcie trwania umowy zawartej na czas określony w oparciu o tzw. klauzule inflacyjne (waloryzacyjne). Urząd zwrócił też uwagę na fakt, że klienci nie mieli w tej sytuacji możliwości rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów za przedterminowe wypowiedzenie umowy. Również wtedy zobowiązano operatora do zwrotu pieniędzy klientom.

W marcu 2025 roku UOKiK ponownie postawił Vectrze zarzuty za wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych i podnoszenie cen w trakcie trwania umowy. Mimo to firma nie odstąpiła od tej praktyki, w związku z czym Urząd znów zdecydował się nałożyć karę na operatora – jej wysokość przekracza 80 milionów złotych i wynika z wysokiego obrotu spółki oraz braku reakcji na wcześniejsze działania UOKiK. Musi on też zwrócić klientom różnicę między wcześniejszą, a nową, wyższą opłatą abonamentową.

Jak tłumaczy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Vectra, pomimo wcześniejszych działań Prezesa UOKiK, nadal jednostronnie zmieniała zapisy w kolejnych umowach oraz bezpodstawnie podnosiła opłaty abonamentowe za usługi telewizyjne i internetowe. Kolejna kara i zobowiązanie do zwrotu pieniędzy jest reakcją na liczne skargi konsumentów, które spływały do Urzędu w ostatnich latach.

Nie ma naszej zgody na łamanie praw konsumentów. Jednostronne, bezpodstawne zmiany w wykonywanych umowach i podwyższanie umówionych kwot abonamentów to rażące przykłady nadużyć wobec klientów. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Vectra nie zgadza się z decyzją UOKiK

Decyzja nie jest jednak jeszcze prawomocna – Vectra może się od niej odwołać, co z pewnością uczyni, jako że w przesłanym do nas oświadczeniu stanowczo nie zgadza się z zarzutami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Nie zgadzamy się z decyzją UOKiK. Jesteśmy przekonani, że nasze działania były i są zgodne z przepisami, co zostało Urzędowi rzetelnie wyjaśnione w trakcie postępowania. Jesteśmy największym polskim stacjonarnym operatorem telekomunikacyjnym, który od 35 lat konsekwentnie reinwestuje przychody w rozwój krajowych sieci, zbudowaliśmy największą rodzimą infrastrukturę światłowodową docierającą do 4,2 mln gospodarstw domowych czyli do ponad 12 milionów Polaków. Dostosowywanie cen do realiów rynkowych, zwłaszcza przy skumulowanej inflacji przekraczającej 50% od 2019 roku, jest dla nas koniecznością. To niezbędne dla utrzymania ciągłości działania i dalszych inwestycji w infrastrukturę krytyczną dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.