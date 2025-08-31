Czy w 2025 roku da się kupić tani składany smartfon? Cóż, to zależy od tego, jak kto definiuje słowo tani. Jeśli za tani uznamy o dwie trzecie lub chociaż o połowę tańszy niż topowe modele, to zdecydowanie tak. Ba, można nawet mówić o jako takim wyborze.

Dobry i tani składany smartfon. Tak, to możliwe

Choć na rynku zadebiutowały już parę ładnych lat temu, to składane smartfony wciąż stanowią niszę, a wynika to w dużej mierze z faktu, że są to przeważnie dość drogie urządzenia. Dobra wiadomość jest taka, że w 2025 roku da się już kupić składaka, który nie odstrasza ceną.

Jeśli marzy Ci się klapka, czyli składany smartfon typu flip, jesteś w stanie kupić coś już za mniej niż 2000 złotych. Zdecydowanie gorzej wygląda to w przypadku składanych smartfonów typu fold (czyli tych, które otwierają się jak książka) – tutaj warto już dysponować budżetem na poziomie 6000 złotych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że topowy Samsung Galaxy Z Fold 7 kosztuje około 10 tysięcy, to i tak jest to atrakcyjna opcja.

Jeżeli chcesz kupić składany smartfon i wydać możliwie mało, to modelu dla siebie poszukaj w tym zestawieniu. Przedstawia się ono następująco…

Jaki tani smartfon składany? Ranking 2025:

Nubia Flip – najtańszy smartfon składany na rynku

– najtańszy smartfon składany na rynku Motorola Razr 50 – najbardziej opłacalny składak w 2025 roku

– najbardziej opłacalny składak w 2025 roku Motorola Razr 50 Ultra – bardzo dobry a tani składany smartfon

– bardzo dobry a tani składany smartfon Xiaomi Mix Flip – niedroga klapka dla wymagających

– niedroga klapka dla wymagających OnePlus Open – stosunkowo tani smartfon składany typu fold

– stosunkowo tani smartfon składany typu fold Honor Magic V3 – najlepszy smartfon składany w rozsądnej cenie

Proponuję nie przedłużać, tylko przejść od razu do opisów poszczególnych modeli z powyższej listy. Innymi słowy:

Zaczynamy!

Nubia Flip – najtańszy smartfon składany na rynku

Jeśli chcesz kupić tak tani składany telefon, jak to tylko możliwe, to Nubia Flip wydaje się oczywistym wyborem. Aktualnie kosztuje jedynie 1799 złotych, a w promocji da się go wyhaczyć nawet za mniejsze pieniądze. Próg wejścia w świat składaków został więc mocno obniżony.

Oczywiście trzeba przy tym być świadomym wszystkich ograniczeń i niedoskonałości, jakie charakteryzują to urządzenie. Przede wszystkim: Nubia Flip ma dość przeciętny procesor, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, z którym współpracuje 8 GB RAM. Płynność działania jest w porządku, nie tylko w podstawowych zastosowaniach, ale nie można oczekiwać pod tym względem rewelacji.

Po drugie: akumulator o pojemności 4310 mAh jest w stanie wytrzymać cały dzień, ale tylko pod warunkiem, że nie korzysta się ze smartfona intensywnie. Brakuje też obsługi kat eSIM, aparat jest taki sobie, a system operacyjny to nieco leciwy już Android 13 i nie należy się nastawiać na wsparcie aktualizacyjne. Po wtóre: zewnętrzny ekran o średnicy 1,43 cala nie jest zbyt praktyczny. Może wyświetlać aktualną godzinę i powiadomienia… i to właściwie tyle.

Bardzo dobry za to jest główny wyświetlacz OLED o przekątnej 6,9 cala, wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Cóż, to urządzenie, które jest po prostu w porządku (ale niewiele poza tym).

Najważniejsze cechy smartfona Nubia Flip 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, OLED, 2790×1188 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: okrągły, 1,43 cala, OLED, 466×466 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix (czujnik głębi) na zewnątrz / 16 Mpix wewnątrz,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4310 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 13,

odporność: brak,

wymiary (rozłożony): 170×75,5×7 mm,

wymiary (złożony): 87,6×75,5×15 mm,

waga: ~215 g,

cena i dostępność:

Motorola Razr 50 – najbardziej opłacalny składak w 2025 roku

Przez długi czas Nubia Flip była jedynym składakiem dostępnym poniżej progu 2000 złotych. Niedawno jednak obniżone zostały ceny Razrów poprzedniej generacji i podstawowa Motorola Razr 50 kosztuje właśnie 1999 złotych. Jej specyfikacja, tymczasem, przedstawia się zdecydowanie bardziej zachęcająco niż ma to miejsce u wspomnianego wyżej konkurenta.

Wprawdzie procesor też nie robi szału, bo jest to oferujący podobną wydajność chipset MediaTek Dimensity 7300X i tak samo akumulator o pojemności 4200 mAh może na co dzień być pewnym rozczarowaniem. Mamy tu za to niezaprzeczalny atut w postaci funkcjonalnego, pełnoprawnego ekranu zewnętrznego. Cechuje go przekątna 3,63 cala i całkiem wysoka rozdzielczość, a wykorzystać go można nawet do uruchamiania aplikacji.

Złego słowa nie można też powiedzieć o głównym ekranie pOLED – o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości Full HD+. Do tego mamy eSIM, (prawie czysty) Android 14 oraz przyzwoite (choć nie zachwycające) aparaty. W mojej opinii Motorola Razr 50 świetnie się też prezentuje.

Gdybym chciał dziś kupić taniego składaka, bez zawahania postawiłbym właśnie na Pięćdziesiątkę. To jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów składanych na rynku.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 50 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, OLED, 2640×1080 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 3,63 cala, OLED, 1066×1066 pikseli,

procesor: MediaTek Dimensity 7300X (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) na zewnątrz / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4200 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IPX8,

wymiary (rozłożony): 171,3×74×7,3 mm,

wymiary (złożony): 88,1×74×15,9 mm,

waga: ~190 g,

cena i dostępność:

Motorola Razr 50 Ultra – bardzo dobry a tani składany smartfon

Jeśli oczekujesz czegoś lepszego, to rzuć okiem na model Motorola Razr 50 Ultra. Wprawdzie będzie trzeba trochę dopłacić, ale 2499 złotych to wciąż stosunkowo niewiele, jak na smartfon ze składanym ekranem.

Pięć stówek to duża różnica, ale nie wzięła się znikąd. Razr 50 Ultra ma już prawie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, a do tego 12 GB pamięci operacyjnej. Akumulator jest wprawdzie niewielki (ma 4000 mAh), ale za to można go ładować z mocą 45 W, dzięki czemu pełne uzupełnienie energii zajmuje zaledwie godzinkę.

Kolejnym atutem jest obecność teleobiektywu, który w składakach jest prawdziwą rzadkością. Z drugiej strony nie mamy tu obiektywu ultraszerokokątnego, co można poczytywać za minus (choć rozumiem chęć minimalizowania liczby oczek na klapce).

Do tego dochodzi główny ekran charakteryzujący się częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz! Zewnętrzny wyświetlacz ma natomiast 4 cale, praktycznie wypełniając całą powierzchnię pokrywy. Jest też, rzecz jasna, w pełni funkcjonalny.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 50 Ultra 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, AMOLED, 2640×1080 pikseli, 165 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4 cale, AMOLED, 1272×1080 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm, do 3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) na zewnątrz / 32 Mpix wewnątrz,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: IPX8,

wymiary (rozłożony): 171,42×73,99×7,09 mm,

wymiary (złożony): 88,09×73,99×15,32 mm,

waga: 189 g,

cena i dostępność:

Xiaomi Mix Flip – niedroga klapka dla wymagających

To, czy Xiaomi Mix Flip może zostać nazwany tanim smartfonem, jest właściwie kwestią dyskusyjną. Aby móc sobie na niego pozwolić, trzeba już bowiem dysponować budżetem na poziomie 3400 złotych. To najdroższa klapka w tym zestawieniu.

Jeśli dla Ciebie taka cena jest jeszcze OK, to bez trudu docenisz charakterystykę tego modelu. Jego sercem jest wyśmienity procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, któremu towarzystwa dotrzymuje 12 GB RAM. Na pokładzie znajduje się też całkiem spory akumulator (4780 mAh), który w dodatku obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W.

Bardzo dobre wrażenie robią też oba wyświetlacze. Główny charakteryzuje się przekątną 6,86 cala, wysoką rozdzielczością, częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz jasnością sięgającą 3000 nitów. Zewnętrzny ekran natomiast ma 4,1 cala i jest w pełni funkcjonalny.

Niezły zestaw aparatów – podobny do tego, jaki możemy znaleźć w modelu Razr 50 Ultra – to kolejny plus. Za minusy – poza ceną – można jednak uznać brak (potwierdzonej certyfikatami) odporności i większe gabaryty niż u wspomnianego konkurenta.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi Mix Flip 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,86 cala, AMOLED, 2912×1224 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: prostokątny, 4,1 cala, AMOLED, 1392×1208 pikseli,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4780 mAh, ładowanie maks. 67 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: brak,

wymiary (rozłożony): 167,5×74,02×7,8 mm,

wymiary (złożony): 85,54×74,02×15,99 mm,

waga: 192 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Xiaomi Mix Flip 5G ok. 3400 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Kończąc już temat klapek wspomnę jeszcze o modelu Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, który jest właściwie Szóstką po reinkarnacji. Jest to aktualnie najtańszy składak w ofercie koreańskiego producenta, ale cena na poziomie 4300 złotych nie pozwala mi umieścić go w rankingu tanich smartfonów (co wcale nie oznacza, że nie warto się nim zainteresować).

Tymczasem przechodzimy do foldów, czyli smartfonów składanych jak książka. Trudno na dobrą sprawę mówić w ich przypadku o tanich urządzeniach, ale dla osób zainteresowanych tego typu sprzętem mam dwie propozycje w cenach, które nie są tak bardzo wyśrubowane jak w przypadku pozostałych modeli. Pierwszym z nich jest…

OnePlus Open – stosunkowo tani składany smartfon typu fold

OnePlus Open debiutował na rynku jesienią 2023 roku. Nie należy do najnowszych, ale czas sprawił, że stał się jednym z najtańszych, a właściwie najtańszym składakiem typu fold wciąż dostępnym w oficjalnej dystrybucji.

Obecnie da się go kupić za równowartość ~5500 złotych, przy czym należy w tym celu skorzystać z oficjalnej strony producenta – w marketach go nie znajdziesz. Tyle tylko, że dostawa do Polski nie jest w żaden sposób problematyczna.

No dobrze, ale na co może liczyć ktoś, kto zdecyduje się na taki wydatek? Przede wszystkim na dwa rewelacyjne wyświetlacze LTPO AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zewnętrzny ma 6,31 cala, wewnętrzny zaś 7,82 cala, dzięki czemu do pewnego stopnia może nawet zastąpić Ci tablet.

Ponadto sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sparowany z 16 GB RAM typu LPDDR5X. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 4805 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W oraz niezły system aparatów: główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix i peryskopowy 64 Mpix. Aha, smartfon startował z Androidem 13, ale spokojnie możesz liczyć na to, że dostanie nawet aktualizację do Androida 17.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus Open 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 7,82 cala, LTPO AMOLED, 2440×2268 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,31 cala, LTPO AMOLED, 1484×1116 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm, do 3,19 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 1 TB na pliki,

aparaty: 48 Mpix + 48 Mpix (ultraszerokokątny) + 64 Mpix (peryskopowy teleobiektyw) z tyłu / 20 Mpix na wyświetlaczu wewnętrznym / 32 Mpix na wyświetlaczu zewnętrznym,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4805 mAh, ładowanie maks. 67 W,

system operacyjny: Android 13 (z aktualizacjami do Androida 17),

odporność: IPX4,

wymiary (rozłożony): 153,4×143,1×5,9 mm,

wymiary (złożony): 153,4×73,3×11,9 mm,

waga: 239 g,

cena i dostępność: 1299 euro w sklepie OnePlus.

Gdzie kupić? OnePlus Open 5G ok. 5500 zł Sklep OnePlus Zawiera linki afiliacyjne.

Honor Magic V3 – najlepszy składany telefon w rozsądnej cenie

Nasz ranking zamyka Honor Magic V3, który przy okazji premiery następcy staniał i teraz da się go kupić w bardzo atrakcyjnej cenie 5999 złotych. To, co robi w nim największe wrażenie, to niesamowicie smukła konstrukcja – 9,3 mm po złożeniu i 4,3 mm po rozłożeniu. Ale to nie koniec atutów.

Magiczny składak marki Honor może też pochwalić się bardzo dobrym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, z którym współpracuje 12 GB RAM. Oferuje bardzo wysoką wydajność, a do tego długi czas pracy, dzięki akumulatorowi o pojemności 5150 mAh.

Świetnie prezentuje się też sekcja fotograficzna – z głównym sensorem o rozdzielczości 50 Mpix, ultraszerokokątnym modułem 40 Mpix i peryskopowym teleobiektywem 50 Mpix, oferującym 3,5-krotny zoom.

Nie sposób nie zwrócić także uwagi na wyświetlacze. Zewnętrzny cechuje się przekątną 6,43 cala i jasnością dochodzącą do 5000 nitów, dzięki czemu czytelność nawet w pełnym słońcu jest doskonała. Ten w środku natomiast ma 7,92 cala, a jasność sięga 1600 nitów. W obu przypadkach mówimy o panelach OLED o częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz.

Najważniejsze cechy smartfona Honor Magic V3 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 7,92 cala, OLED, 2344×2156 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,43 cala, OLED, 2376×1060 pikseli, 120 Hz,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm, do 3,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 40 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (peryskopowy teleobiektyw) z tyłu / 20 Mpix na wyświetlaczu wewnętrznym / 20 Mpix na wyświetlaczu zewnętrznym,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5150 mAh, ładowanie maks. 66 W,

system operacyjny: Android 14 (z aktualizacjami do Androida 21),

odporność: IPX8,

wymiary (rozłożony): 156,6×145,3×4,3 mm,

wymiary (złożony): 156,6×74×9,3 mm,

waga: 230 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Honor Magic V3 5G ok. 6000 zł Allegro Komputronik x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Na tych dwóch modelach właściwie kończy się wybór, jeśli chcesz kupić (stosunkowo!) tani smartfon składany jak książka. No cóż, wielu opcji nie ma, ale fajnie, że w ogóle jakieś są – jeszcze parę lat temu wcale nie było to takie oczywiste.

Zdecydowanie lepiej wygląda to w przypadku flipów i przypuszczam, że za rok lub dwa doczekamy się składaków za mniej niż 1500 złotych. Ale to przyszłość, na razie wybór przedstawia się tak, jak w powyższym rankingu.