WhatsApp aplikacja na iOS
Aplikacja WhatsApp na iOS (fot. Anton / pexels.com)
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Duża aktualizacja WhatsAppa. Te funkcje chętnie wypróbujesz

Mateusz Budzeń·
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Duża aktualizacja WhatsAppa. Te funkcje chętnie wypróbujesz

Popularny komunikator zyskał kilka nowych funkcji. WhatsApp pozwoli na więcej na iPadach, a także lepiej sprawdzi się w Android Auto i Apple CarPlay.

Co nowego w aplikacji WhatsApp? Rejestracja na iPadach to dopiero początek

W 2025 roku WhatsApp zadebiutował na iPadach, na co z pewnością czekało wielu użytkowników tabletów Apple. Natomiast teraz zespół pracujący nad nowymi funkcjami dostarczył kolejnej wyczekiwanej zmiany. Otóż możliwe stało się tworzenie kont bezpośrednio na iPadzie, bez konieczności łączenia się z telefonem. Cały proces jest banalnie prosty i każdy powinien sobie poradzić.

Następna nowość ucieszy kierowców. WhatsApp doczekał się odświeżenia w wersji dostępnej z poziomu Android Auto oraz Apple CarPlay. Użytkownicy mogą słuchać wiadomości i odpowiadać na nie, wykonywać połączenia, sprawdzać historię połączeń i kontaktować się z ulubionymi osobami. Interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby obsługa w samochodzie była wygodna i możliwie najmniej angażująca.

WhatsApp uruchomiony w przeglądarce internetowej pozwala teraz otworzyć plik PDF, bez konieczności jego pobierania. Co więcej, możliwe jest też wprowadzanie drobnych zmian, takich jak dodanie wyróżnienia i adnotacji. Powinno być nie tylko wygodniej, ale również szybciej.

WhatsApp nowe funkcje rejestracja na iPadzie
źródło: WhatsApp

Czwarta z nowych funkcji umożliwia udostępnianie muzyki prostu z Apple Music lub Spotify w statusie użytkownika. Wystarczy wykonać kilka kliknięć, aby znajomi zobaczyli, co ostatnio wpadło nam w ucho. WhatsApp podkreśla, że to kolejny sposób na wyrażenie siebie.

Nowe funkcje już trafiają do użytkowników WhatsAppa

Przedstawione zmiany – jak informuje WhatsApp – są już wprowadzane. Niewykluczone, że cały proces przeprowadzany jest stopniowo, a więc jeszcze nie wszystkie nowości mogą być dostępne u każdego użytkownika. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i nie zaszkodzi sprawdzić, czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji.

Wypada dodać, że w czerwcu 2026 roku WhatsApp Plus dotarł do Polski. Subskrypcja umożliwia m.in. wysyłanie ekskluzywnych naklejek z wcześniej niedostępnych pakietów, ustawienie niestandardowej ikony aplikacji, zmianę motywu aplikacji, z wykorzystaniem 18 nowych opcji kolorów, wybranie ekskluzywnego dzwonka, ulepszenie listy czatów, pozwalające na tworzenie wspólnych reguł, a także przypięcie większej liczby czatów u góry listy. Ponadto niedawno do WhatsAppa wrócił ChatGPT.

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