WhatsApp Plus dotarł do Polski. Tyle to na niego nie wydam

Mówiło się o takiej możliwości już wcześniej, ale subskrypcja WhatsApp Plus została oficjalnie zaanonsowana w maju 2026 roku. Początkowo nie była dostępna w Polsce, jednak teraz mogą ją wykupić także użytkownicy w naszym kraju… jeśli tylko stwierdzą, że ma to jakikolwiek sens (co do czego mam poważne wątpliwości).

Subskrypcja WhatsApp Plus w Polsce. Ile kosztuje?

Subskrypcja w Europie kosztuje 2,49 euro i spodziewaliśmy, że w naszym kraju będzie trzeba zapłacić nieco ponad dychę. Tak właśnie jest – oficjalna polska cena WhatsApp Plus wynosi 10,49 złotych miesięcznie. Dla niepewnych istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego, trwającego równy miesiąc.

To, czy taką cenę należy uznać za wysoką, czy niską, zależy przede wszystkim od tego, co dostaje się w zamian. No właśnie, przejdźmy więc do konkretów, które przedstawiają się tak, że WhatsApp Plus umożliwia:

wysyłanie ekskluzywnych naklejek z wcześniej niedostępnych pakietów,

z wcześniej niedostępnych pakietów, ustawienie niestandardowej ikony aplikacji (jest 14 do wyboru),

(jest 14 do wyboru), zmianę motywu aplikacji, z wykorzystaniem 18 nowych opcji kolorów,

z wykorzystaniem 18 nowych opcji kolorów, wybranie ekskluzywnego dzwonka (ich do wyboru jest 10),

(ich do wyboru jest 10), ulepszenie listy czatów, pozwalające na tworzenie wspólnych reguł,

pozwalające na tworzenie wspólnych reguł, a także przypięcie większej liczby czatów u góry listy (nie 3, lecz nawet 20).

Nie mówię, że są to całkowicie nieprzydatne funkcje, ale nie wiem, jak dużym musiałbym być fanem, żeby wydawać na nie ponad dychę miesięcznie. Tak naprawdę niemal wszystko sprowadza się tu bowiem do estetyki i brakuje czegoś, co zmieniałoby zasady gry (jak chociażby przestrzeń w chmurze na kopię zapasową czatów).

WhatsApp Plus (screeny: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

WhatsApp wprowadzi nazwy użytkowników – nie będzie trzeba podawać numeru

Przy okazji ekipa rozwijająca komunikator WhatsApp kończy prace nad funkcją, która umożliwi wyszukiwanie i dodawanie kontaktów bez konieczności podawania numeru telefonu – wykorzystując nazwę użytkownika. To taki dodatkowy poziom prywatności.

Nazwy użytkowników mogą sprawdzić się w przypadku firm, ale też zwykłych użytkowników, którzy nie chcą dzielić się numerem telefonu na prawo i lewo. Co ważne, aby dodać kogoś do kontaktu, konieczne będzie podanie dokładnej nazwy (nie będzie bowiem żadnej wyszukiwarki czy katalogu).

Nazwa użytkownika w WhatsApp (źródło: Blog WhatsApp)

Funkcja zostanie uruchomiona nieco później, ale już teraz można sobie zarezerwować nazwę. W tym celu należy uruchomić aplikację, przejść do Ustawień i sekcji Konto, a tam utworzyć nazwę użytkownika (opcja jest dodawania stopniowo, więc nie zdziw się, jeśli u Ciebie nie będzie jeszcze dostępna).