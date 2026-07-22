Premiera MSI Claw 8 EX AI+. Konsola, która w końcu pokaże pazur

Czasami stworzenie konsoli przenośnej wiąże się z kompromisami – tu damy mniej RAM-u, a tu zrobimy tyci akumulator. MSI Claw 8 EX AI+ nie interesuje taka zabawa i ma na siebie inny pomysł.

Specyfikacja MSI Claw 8 EX AI+

Nowy handheld MSI wyposażono w 8-calowy, dotykowy ekran IPS w formacie 16:10 i rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200 pikseli). Dzięki technologii VRR oferuje dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania w zakresie 48-120 Hz, stuprocentowe pokrycie przestrzeni barw sRGB oraz jasność do 500 nitów.

W kwestii czystej mocy, w MSI Claw 8 EX AI+ zdecydowano się na umieszczenie układu mobilnego Intel Arc G3 Extreme. 14-rdzeniowy procesor w architekturze Panther Lake, który zapewnia maksymalne taktowanie do 4,7 GHz, został sparowany z GPU Intel Arc B390 oraz NPU osiągającym wydajność do 46 TOPS-ów. Dzięki temu konsola przenośna wspiera funkcje AI, w tym te przydatne w grach, jak skalowanie obrazu poprzez Intel XeSS 3. Nad chłodną pracą całości czuwa system Cooler Boost Hyperflow.

MSI Claw 8 EX AI+ (Źródło: MSI)

Na zestaw modułów komunikacyjnych składa się m.in. Wi-Fi 7 z obsługą pasma 5 i 6 GHz i Bluetooth 6.0 wspierające LE Audio. Do tego dochodzi gniazdo na karty microSD Express oraz dwa porty Thunderbolt 4. Domyślnie w MSI Claw znajduje się SSD PCIe Gen 4×4 o pojemności 1 TB, który po zdjęciu tylnej obudowy można bez problemu wymienić.

Aby taka bestia była w stanie przetrwać dłuższy czas bez kabla, MSI zastosowało akumulator o pojemności 80 Wh. Czas ewentualnego ładowania skraca gniazdo USB-C z obsługą Power Delivery o mocy do 65 W.

Ergonomia i solidność w jednym

Oczywiście nie samą mocą urządzenia żyje gracz handheldowy. MSI chce, aby Claw 8 EX AI+ nie męczył dłoni użytkownika w trakcie dłuższych sesji. W tym celu zastosowano ergonomiczne uchwyty przypominające te znane z typowych kontrolerów. Ich wyprofilowanie powinno ograniczyć obciążenie nadgarstków, a specjalne fakturowanie sprawi, że do pewnego chwytu nie trzeba będzie dokładać dodatkowej siły.

MSI Claw 8 EX AI+ (Źródło: MSI)

Gracze cenią sobie również solidne wykonanie elementów sterujących. Nic dziwnego, że analogi i triggery opracowano z wykorzystaniem efektu Halla, a zastosowany krzyżak generuje wyraźny „klik”. W przyjemnej obsłudze handhelda pomagają podświetlane obręcze wokół gałek oraz w przyciskach A/B/X/Y, a do podbicia immersji zastosowano nowe silniki haptyczne oraz akcelerometr połączony z 6-osiowym żyroskopem.

Przedsprzedaż MSI Claw 8 EX AI+ ruszyła właśnie w oficjalnym sklepie producenta. Cena za handhelda wynosi 6699 złotych, a wysyłka urządzeń ma ruszyć 1 września 2026 roku. Choć nie jest to budżetowy sprzęt, to umówmy się, że daleko mu do „rekordu” ustanowionego przez zaprezentowanego w lipcu 2026 roku Ayaneo Next 2.