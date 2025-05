Doczekaliśmy się! WhatsApp zadebiutował na iPadach

Podejrzewam, że na ten dzień czekało wielu użytkowników iPadów. Aplikacja WhatsApp wreszcie zawitała do App Store.

WhatsApp na iPada w końcu zadebiutował

Dla osób, które nie śledziły tematu, może wydać się to dziwne, ale iPady przez lata nie doczekały się dedykowanej aplikacji WhatsApp. Co ciekawe, o wersji beta WhatsAppa na tablety Apple mogliśmy usłyszeć już w 2023 roku, natomiast dopiero teraz pojawiło się stabilne wydanie aplikacji. Wyraźnie widać, że amerykańskiemu konglomeratowi Meta nie spieszyło się z tym ruchem.

Zespół odpowiedzialny za rozwój komunikatora podkreśla, że wszystkie ulubione funkcje są teraz widoczne na większym ekranie. Możliwe jest więc nawiązywanie połączeń głosowych i wideo z maksymalnie 32 osobami, udostępnianie ekranu czy korzystanie z przedniego i tylnego aparatu. Oczywiście nie zabrakło podstawowej funkcji, czyli prowadzenia tekstowych konwersacji.

WhatsApp dodaje, że komunikator został dopracowany, aby świetnie sprawdzać się podczas pracy z kilka aplikacjami jednocześnie na większym ekranie iPada. Ma on wzorowo współpracować z funkcjami Stage Manager, Split View i Slide Over. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z dodatkowych akcesoriów, takich jak klawiatura Magic Keyboard do sprawniejszego pisania dłuższych wiadomości.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Firma w opublikowanej informacji na oficjlanym blogu chwali się również synchronizacją pomiędzy różnymi urządzeniami. Użytkownicy mogą więc mieć dostęp do tych samych danych na iPhonie, iPadzie czy Macu. Do tego dochodzą jeszcze zabezpieczenia i funkcja szyfrowania wiadomości, czyli doceniane rozwiązania znane już z innych wersji aplikacji.

WhatsApp na iPada dostępny do pobrania

Niezależnie od tego, czy korzystasz z iPada Air, iPada Pro czy innego modelu, możesz już sprawdzić długo wyczekiwany komunikator. Aplikację WhatsApp w wersji na iPadOS znajdziesz w App Store.

Wypada przypomnieć inne dobre informacje na temat omawianego komunikatora, które pojawiły się w ostatnim czasie. Dowiedzieliśmy się, że WhatsApp zyskał lepszy czat głosowy dla grup. Ponadto jedna z nowości w WhatsApp niekoniecznie spodoba się plotkarom, a inne rozwiązanie ułatwi życie wielu użytkownikom WhatsAppa. Zdecydowanie dzieje się sporo i bardzo dobrze – rozwój tego komunikatora zawsze cieszy.

Pozostaje czekać na pojawienie się jeszcze innej ważnej aplikacji na tabletach z Cupertino. Podobno Instagram na iPadach zagości w 2025 roku.