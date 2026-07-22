Będzie państwowy eDziennik. Koniec z opłatami

Większość szkół w Polsce korzysta z elektronicznych dzienników, obsługiwanych przez prywatne przedsiębiorstwa, które oczekują opłaty za wybrane funkcje. Rząd zamierza stworzyć państwowy, w pełni darmowy eDziennik. Właśnie poczyniono duży krok w tym kierunku.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej rozpoczęcie pilotażu państwowego eDziennika

W sierpniu 2024 roku aplikacja eduVULCAN znalazła się w ogniu krytyki za wprowadzenie opłat za wybrane funkcje, jak usprawiedliwienie nieobecności. Sprowokowało to polityków do pochylania się nad tematem elektronicznych dzienników i już we wrześniu 2024 roku pojawił się głos, że państwo powinno stworzyć własny eDziennik.

Musiały minąć jednak aż dwa lata, aby coś w tym kierunku faktycznie ruszyło. W maju 2026 roku dowiedzieliśmy się, że pilotaż państwowego eDziennika rozpocznie się już/w końcu w roku szkolnym 2026/2027 – tak wynikało z projektu nowelizacji Prawa oświatowego w wykazie prac legislacyjnych.

W lipcu 2026 roku ustawa przeszła przez kolejny etap. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej. Umożliwi to rozpoczęcie pilotażu państwowego, bezpłatnego eDziennika, zintegrowanego z Systemem Informacji Oświatowej.

Pilotaż bezpłatnego eDziennika rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027

Pilotażem eDziennika, który rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027, objęte zostaną wybrane szkoły – Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wśród nich znajdą się szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne, które wyrażą chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Według założeń pilotaż przeprowadzony w ograniczonej liczbie szkół pozwoli ocenić funkcjonowanie systemu w praktyce i wprowadzić ewentualne usprawnienia przed jego szerszym udostępnieniem. Nie można bowiem wykluczyć, że okaże się, iż nie wszystko od razu działa zgodnie z założeniami.

Istotnym elementem państwowego, bezpłatnego eDziennika jest integracja z Systemem Informacji Oświatowej. Dzięki niej szkoły będą mogły pobierać potrzebne dane z rejestrów państwowych, zamiast każdorazowo pozyskiwać je w inny sposób i wprowadzać ręcznie.

Państwowy eDziennik będzie dostępny poprzez aplikację mObywatel

Funkcjonalność państwowego, bezpłatnego eDziennika ma obejmować nie tylko prowadzenie dzienników lekcyjnych, ale też tworzenie oraz gromadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej – z zachowaniem „wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych”.

Rodzice będą mogli korzystać z państwowego eDziennika poprzez aplikację mObywatel, natomiast dzieci za pośrednictwem mObywatela Juniora.

Zastrzeżono jednak, że korzystanie z państwowego eDziennika będzie dobrowolne – szkoły nie zostaną do tego zmuszone, zatem przynajmniej niektóre teoretycznie mogą pozostać przy dotychczas używanych rozwiązaniach.