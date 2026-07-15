UE postawiła na swoim. Do WhatsAppa wraca usunięta funkcja

UE znowu postawiła na swoim i Meta musiała się dostosować. Do WhatsAppa powróciła funkcja, którą firma usunęła pół roku temu. Znowu możecie z niej korzystać.

Wielki powrót ChatGPT do WhatsAppa – UE postawiła na swoim

W listopadzie 2025 roku Meta postanowiła zmienić warunki korzystania z WhatsAppa i zablokować możliwość korzystania z botów ogólnego przeznaczenia opartych na sztucznej inteligencji. W efekcie od 15 stycznia 2026 roku z komunikatora zniknął m.in. ChatGPT OpenAI i Copilot Microsoftu, a firma uzasadniała swoją decyzję zbyt dużą liczbą przesyłanych wiadomości. Warto wspomnieć, że Meta pozostawiła jedynie możliwość korzystania z chatbotów ukierunkowanych na obsługę klienta, śledzenie zamówień czy rezerwacji.

Po ogłoszeniu tych zmian od razu pojawiły się głosy urzędów antymonopolowych, że nowe zasady mogą być nadużyciem i ograniczeniem dostępu do konkurencyjnych dla Meta AI asystentów. Teraz wreszcie przyszedł czas na zmiany. Komisja Europejska – w drodze tymczasowego nakazu – zmusiła Metę do przywrócenia zewnętrznych chatbotów AI do WhatsAppa dla europejskich użytkowników.

W praktyce oznacza to, że ponownie możecie prowadzić rozmowy z ChatGPT na smartfonie bezpośrednio w komunikatorze WhatsApp i bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Aby rozpocząć rozmowę z botem opracowanym przez OpenAI wystarczy włączyć nową rozmowę w WhatsApp (zielona ikona w prawym dolnym rogu) i wpisać numer +1(800) 242-8478. Rozmowa z ChatGPT będzie wyświetlana dokładnie tak samo jak rozmowa ze zwykłym kontaktem. Możecie więc zadawać sztucznej inteligencji dowolne pytania w języku polskim, przesyłać zdjęcia i wiadomości głosowe, a także generować obrazy.

ChatGPT powrócił do WhatsAppa (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Notebookcheck ostrzega, że dostęp do zewnętrznych botów jest na etapie wdrażania – u niektórych użytkowników już działa, natomiast u części uruchomienie chatbota spowodowało zablokowanie WhatsAppa. U mnie udało się już wypróbować ChatGPT bez żadnych problemów czy blokad (przynajmniej na moment pisania artykułu).

OpenAI pracuje nad głośnikiem z ChatGPT

Z kolei Bloomberg donosi, że OpenAI pracuje nad swoim pierwszym sprzętem, którym ma być inteligentny głośnik z funkcją rozmowy z ChatGPT. Wygląda na to, że urządzenie nie będzie miało ekranu, natomiast zostanie wyposażone w kamery i czujniki mające pomóc botowi w rozumieniu otoczenia.

Głośnik miałby nie tylko pełnić rolę asystenta AI, ale też sterować urządzeniami z kategorii smart home, odtwarzać treści multimedialne i odpowiadać na wiadomości. Do dyspozycji użytkowników miałaby być też funkcja GPT-Live. Z doniesień wynika, że sprzęt zostanie wyposażony w akumulator, aby użytkownik mógł go przenosić, a jego premiera może nastąpić już w 2027 roku.

Warto wspomnieć, że kilka dni temu Apple oskarżyło OpenAI o kradzież tajemnic handlowych. W pozwie stwierdzono, iż firma odkryła dowody świadczące na to, że osoby zatrudnione w OpenAI bezprawnie wykorzystały tajne i poufne informacje Apple dotyczące niepublikowanych technologii, procesów i produktów.

Gigant z Cupertino uważa, że Tang Tan – szef działu sprzętu i były projektant Apple – oraz Chang Liu – były inżynier elektryk – polecili pracownikom Apple przeprowadzającym rozmowy kwalifikacyjne z OpenAI, aby dostarczali szczegółowych informacji. Tang Tan miał rzekomo polecić przyniesienie na rozmowę kwalifikacyjną treści, nad którymi pracował rekrutowany pracownik. Z kolei Chang Liu miał zachować laptopa Apple po odejściu z firmy, a następnie wykorzystać lukę w zabezpieczeniach, aby pobrać dziesiątki poufnych dokumentów Apple, pracując w OpenAI.