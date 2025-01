WhatsApp stawia na „kreatywność” w czatowaniu

Miniony rok był dla aplikacji WhatsApp okresem intensywnego rozwoju, zresztą zupełnie tak, jak kilka poprzednich. Wygląda na to, że odpowiedzialny za to zespół ani myśli na tym poprzestawać, bo nowy rok rozpoczyna od kolejnej dużej aktualizacji.

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów w Polsce. Według danych zebranych przez Mediapanel korzysta z niego ponad połowa użytkowników internetu w naszym kraju, co plasuje go na drugiej pozycji, tuż za facebookowym Messengerem. Wpływają na to stabilność i prostota, ale też rozmaite funkcje dodatkowe.

Bardziej kreatywne sposoby czatowania na WhatsAppie

Najnowsza aktualizacja WhatsAppa wprowadza – tu cytat – bardziej kreatywne sposoby czatowania. Co konkretnie kryje się pod tym określeniem? Ano między innymi rozszerzenie dostępności tzw. efektów kreatywnych. Mowa o tłach, filtrach i efektach, które w ubiegłym roku zostały wprowadzone w połączeniach wideo, a teraz z ich kompletu można skorzystać także w zarejestrowanych już filmach i zrobionych wcześniej zdjęciach.

Już teraz na smartfonach z Androidem (a niedługo także na iPhone’ach) WhatsApp wprowadza również niestandardowe naklejki, które użytkownicy mogą robić ze swoich selfie. W tym celu wystarczy przejść do sekcji naklejek i zaraz u góry wcisnąć przycisk Utwórz. Przy okazji w aplikacji pojawiła się możliwość prostego udostępniania pakietu naklejek znajomym.

Dodatkowo panel reakcji można aktywować już nie tylko poprzez przytrzymanie palca na dymku danej wiadomości, ale też dwukrotnie go klikając. Według zespołu odpowiedzialnego za rozwój komunikatora przyspieszy to reagowanie, moim zdaniem zaś wpłynie to przede wszystkim na wygodę użytkowania.

źródło: WhatsApp Blog

WhatsApp wciąż dostaje nowe funkcje

Tylko w drugiej połowie ubiegłego roku WhatsApp rozszerzył możliwości dodawania kontaktów i zarządzania nimi oraz ulepszył Kanały poprzez wprowadzenie kategorii tematycznych, a do tego zadebiutowały zadebiutowały naklejki GIPHY.

W aplikacji pojawiła się również funkcja segregacji czatów, a także umożliwiono skorzystanie z transkrypcji wiadomości głosowych. Ostatnio zaś aktualizacji doczekały się połączenia wideo na WhatsAppie – zarówno w obszarze kreatywnym, jak i zupełnie technicznym.

Czy Twoim zdaniem aplikacja ma jeszcze jakiś istotny brak?