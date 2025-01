Jakie auta elektryczne kupowali Polacy w 2024 roku? Głównie Tesle, ale nie tylko

Polacy, jeśli chodzi o auta elektryczne, wybierają przede wszystkim modele jednego producenta. Widoczny jest też spory udział marek premium.

Jak wyglądał rynek aut elektrycznych w Polsce w 2024 roku?

Nadal daleko nam do Norwegii, a także wielu krajów zachodniej Europy. Polacy preferują samochody spalinowe i nie ma w tym nic złego. Klienci po prostu wybierają napęd, który najlepiej spełnia ich oczekiwania. Nie oznacza to jednak, że BEV-y, czyli bateryjne elektryki, nie mogą liczyć u nas na jakiekolwiek zainteresowanie.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, zakończenie dopłat do zakupu samochodów elektrycznych w ramach programu Mój elektryk (w ścieżce leasingowej) sprawiło niewielki spadek rejestracji nowych BEV-ów. Otóż w 2024 roku w Polsce zarejestrowano 16536 samochodów tego typu, co oznacza spadek o 3% względem 2023 roku.

Co ciekawe, jeszcze w listopadzie mogliśmy obserwować znaczący spadek sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce, który wynikał z ograniczeń programu Mój elektryk (wspomniane wstrzymanie dopłat z końcem sierpnia 2024 roku). W grudniu natomiast sytuacja uległa już widocznej poprawie – zarejestrowano 1739 nowych aut osobowych, czyli o 47% więcej niż miesiąc wcześniej i o 2% więcej niż w grudniu 2023 roku.

Volvo EX30 to trzeci najchętniej wybierany BEV w Polsce (fot. GRI CARS)

Skąd taki skok w grudniu, skoro nie wznowiono dopłat do leasingów? Wynika on z wysokich rabatów przyznawanych podczas wyprzedaży aut z kończącego się rocznika. Śmiem twierdzić, że ważny jest jeszcze jeden powód – wyczekiwany program Mój elektryk 2.0 spotkał się z dość chłodnym przyjęciem w branży. Niektórzy czekali na możliwość otrzymania sporych dopłat, ale skoro szansa ich zdobycia okazała się zerowa, poszli do salonu po samochód elektryczny, bo i tak mieli go kupić. Po prostu kupili go drożej niż wstępnie zakładali.

Owszem, niektórzy odpuszczą sobie zakup elektryka bez dopłat. Nie brakuje jednak osób, które kupią BEV-a bez względu na rządowe dodatki, bo dla nich samochód elektryczny jest po prostu najlepszym wyborem. Takie podejście wśród wielu klientów potwierdzają dane spływające z bardziej dojrzałych rynków, na których sprzedaż bateryjnych elektryków nie załamała się w dłuższej perspektywie po wycofaniu dopłat.

Te auta elektryczne były najpopularniejsze w Polsce w 2024 roku

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podzielił się również danymi, które przedstawiają najpopularniejsze marki i modele w 2024 roku w Polsce. Warto zwrócić uwagę na silną pozycję producentów określanych jako premium, co łatwo jest wytłumaczyć.

Jeśli chcemy samochód elektryczny, który zapewnia przyzwoity zasięg, a także sporo przestrzeni we wnętrzu, to niestety nie znajdziemy (jeszcze) prawdziwego i rodzinnego auta dla ludu. Tesla takim samochodem nie jest – to świetnie wyceniony elektryk, ale przecież pojazd za 200 tys. złotych nie jest tym dostępny do szerokiego grona odbiorców.

Rejestracje nowych aut elektrycznych w Polsce w 2024 roku (źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR)

Nie brakuje więc głosów, że dopłaty do elektryków nie mają większego sensu i po prostu to sponsorowanie dość drogich zabawek bogatszej części społeczeństwa. Przeciwnicy dopłat wskazują, że te pieniądze powinny być przykładowo przeznaczone na rozwój transportu zbiorowego, z którego skorzysta znacznie więcej osób.

Zostawmy jednak temat sensu programu Mój elektryk na inną okazję i przejdźmy do zestawienia przygotowanego przez SAMAR. Lista najpopularniejszych marek samochodów elektrycznych w Polsce w 2024 roku przedstawia się następująco:

Tesla – 4461 sztuk, Mercedes – 1640 sztuk, Volvo – 1265 sztuk, BMW – 1241 sztuk, Audi – 1019 sztuk, Kia – 1018 sztuk, Volkswagen – 791 sztuk, Nissan – 598 sztuk, Hyundai – 520 sztuk, Renault – 405 sztuk.

Z kolei najchętniej kupowane modele aut elektrycznych w Polsce w 2024 roku to:

Tesla zdominowała rynek, zostawiając wielu producentów wyraźnie w tyle. Ciekawe, czy ten rok okaże się równie dobry dla firmy Elona Muska. Z jednej strony konkurencji jest coraz więcej. Z drugiej, Tesla Model Y Juniper może namieszać na polskim rynku jeszcze bardziej niż dotychczasowa wersja tego popularnego crossovera/SUV-a.