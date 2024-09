WhatsApp ulepsza funkcję, którą niedawno wprowadził

Kanały w aplikacji WhatsApp właśnie stały się nieco lepsze i wygodniejsze. A konkretnie: ich ręczne wyszukiwanie, jak i przeszukiwanie katalogu. Wszystko to dzięki systemowi kategorii, który nareszcie został oficjalnie wprowadzony – w ramach ostatniej aktualizacji.

WhatsApp ulepsza Kanały w aplikacji

WhatsApp to aktualnie najpopularniejszy komunikator internetowy na świecie. Oficjalne liczby dawno już nie były publikowane, ale według szacunków aplikacja ma obecnie między 2 a 3 miliardy użytkowników. Sporo z nich, bo aż 500 milionów, korzysta także ze społecznościowego modułu Aktualizacji i właśnie nad nim twórcy postanowili się ostatnio pochylić.

Chodzi konkretnie o kanały w aplikacji WhatsApp, które zostały udostępnione w Polsce we wrześniu 2023 roku. Pozwalają one w wygodny sposób śledzić serwisy informacyjne czy też bezpośrednio znane osobistości ze świata polityki lub popkultury. To swego rodzaju tablica z wpisami.

Siedem kategorii tematycznych do wyboru

Do tej pory odnajdywanie interesujących kanałów było nieco utrudnione, szczególnie gdy nie wiedziało się, czego konkretnie się szuka. Najnowsza aktualizacja aplikacji to zmienia, wprowadzając katalog kanałów z podziałem na kategorie.

Wystarczy, że przejdziesz do sekcji Aktualizacje, a następnie w obrębie Kanałów wciśniesz przycisk „Odkryj więcej”. Twoim oczom ukaże się wówczas lista najpopularniejszych i rekomendowanych kanałów z poszczególnych kategorii – te ostatnie to:

rozrywka,

sport,

wiadomości i informacje,

styl życia,

ludzie,

biznes

i organizacje.

Z kategorii – jako filtrów – można skorzystać także podczas wyszukiwania kanałów. Wystarczy uruchomić wyszukiwarkę, wybrać kategorię i wpisać nazwisko, nazwę lub słowa kluczowe, by po chwili ujrzeć precyzyjne wyniki.

screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Kategorie kanałów w aplikacji WhatsApp już dostępne

Kategorie kanałów zostały wprowadzone w ramach ostatniej aktualizacji aplikacji WhatsApp. U mnie już działają (co zresztą możesz zobaczyć na powyższych screenach). Równocześnie debiutują one na urządzeniach z Androidem oraz systemem iOS.

Oczywiście może też być tak, że na pojawienie się tej nowinki na Twoim smartfonie będzie trzeba poczekać nieco dłużej. W takim przypadku i tak jednak najpewniej cierpliwość nie będzie testowana szczególnie mocno.