WhatsApp ogłasza rewolucję. To jedna z największych zmian w historii komunikatora

Jak najbardziej możemy mówić o jednej z największych zmian w historii WhatsAppa. Otóż zespół odpowiedzialny za rozwój komunikatora ogłosił zestaw znaczących nowości dotyczących dodawania kontaktów i zarządzania nimi.

Nowe sposoby dodawania kontaktów w WhatsAppie

Oczywiście WhatsApp jest godnym polecenia komunikatorem. Dotychczas jednak jego użytkownicy mogli napotkać ograniczenia związane z zarządzaniem kontaktami. Nie wszystkim one przeszkadzały, ale najwidoczniej grupa chcąca zmian była dość okazała, bowiem właśnie ogłoszone zostały znaczące nowości.

Przykładowo obecnie dodanie kontaktu jest możliwe tylko na urządzeniu mobilnym po wpisaniu numeru telefonu lub zeskanowaniu kodu QR. Niebawem nie będziemy musieli sięgać po smartfon, aby to zrobić. Pojawi się możliwość dodawania i zarządzania kontaktami z poziomu WhatsApp Web i na urządzeniach z Windowsem. Ponadto plany zakładają udostępnienie takiej możliwości na innych połączonych urządzeniach.

Co więcej, użytkownicy do dyspozycji otrzymają możliwość zapisania kontaktu wyłącznie w WhatsAppie. Wreszcie nie będzie więc konieczne korzystanie ze spisu kontaktów w smartfonie. Takie rozwiązanie powinno okazać się przydatne, gdy udostępniamy smartfon innym osobom lub chcemy oddzielić kontakty osobiste od firmowych, gdy na jednym smartfonie korzystamy z kilku kont WhatsApp. Oczywiście kontakty zapisane w ten sposób będzie można przywrócić.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że w planach jest umożliwienie zarządzania kontaktami i zapisywania ich na podstawie nazw użytkowników. Koniec więc z udostępnianiem numeru telefonu w każdej sytuacji, gdy chcemy z kimś skontaktować się za pośrednictwem tego komunikatora. Taka zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na poziom prywatności i bezpieczeństwa. Oczywiście nadal możliwe będzie korzystanie z numerów telefonu – nic się w tej kwestii nie zmieni, ale po prostu dostaniemy dodatkową opcję.

Kiedy zmiany trafią do użytkowników?

Na początek użytkownicy otrzymają dostęp do zapisywania kontaktów bezpośrednio w WhatsAppie, a także do zarządzania nimi z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji na Windowsie. Obie zmiany powinny w najbliższym czasie trafić do wszystkich osób. Dodam, że u siebie jeszcze ich nie widzę.

Z kolei funkcja, która pozwoli na zapisywanie kontaktów na podstawie nazw użytkowników ma być wdrożona w przyszłości, gdy będzie gotowa. Dokładny termin jej wydania nie został ujawniony.