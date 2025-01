Te smartfony wybierali klienci Play w 2024 roku. Dominacja dwóch producentów

Play podsumował sprzedaż smartfonów w 2024 roku. Z udostępnionych danych dowiadujemy się, że Polacy chętnie sięgają po urządzenia dwóch producentów.

Najpopularniejsze smartfony w 2024 roku wśród klientów Play

Zanim przejdziemy dalej warto zaznaczyć, że pierwsza firma świetnie poradziła sobie w ogólnej kategorii najchętniej kupowanych modeli w 2024 roku. Druga z kolei przyciągnęła klientów, którzy poszukują „smartfonów premium”, aczkolwiek tutaj też ta pierwsza wykręciła dobre wyniki.

Biorąc pod uwagę wszystkie smartfony, nie zwracając uwagi na ich cenę i inne podziały, klienci Play najchętniej sięgali po następujące modele:

Urządzenia zostały przedstawione w kolejności alfabetycznej. To po prostu pierwsza piątka najchętniej wybieranych smartfonów i pierwsza pozycja realme C67 nie oznacza, że na pewno był to najpopularniejszy smartfon 2024 roku w ofercie Play. Operator dodaje, że wysokim zainteresowaniem cieszyły się też smartfony z serii Xiaomi Redmi 12.

Samsung Galaxy A15 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ciekawe, jak wyglądałby ten ranking, gdyby Huawei miał więcej swobody na europejskim, więc też na polskim rynku. Czy nadal mielibyśmy do czynienia z dominacją Samsunga, czy może jednak spory kawałek tortu zgarnąłby Huawei? Cóż, odpowiedzi na to pytanie nie poznamy.

Smartfony premium to przede wszystkim dwie firmy

Jak już wiemy, Samsung ma silną pozycję w przypadku wszystkich smartfonów. Co ciekawe, Koreańczycy dobrze poradzili sobie również w segmencie premium, aczkolwiek musieli podzielić się miejscami z Apple.

Najczęściej kupowane smartfony z segmentu premium w Play w 2024 roku to:

iPhone 15 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ponownie mamy do czynienia z kolejnością alfabetyczną. W związku z tym, iPhone 13 niekoniecznie jest tym najchętniej wybieranym spośród wymienionej piątki modeli, ale niewykluczone, że to on był najpopularniejszy.

Play chwali się, że jest jednym z największych dystrybutorów urządzeń na polskim rynku – nie tylko wśród operatorów telekomunikacyjnych. W całym 2024 roku operator sprzedał ponad 1 mln smartfonów.