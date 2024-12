WhatsApp zyskuje nowe funkcje, które poprawią Twoje rozmowy

WhatsApp kolejny raz w tym roku otrzymuje nowe funkcje. Tym razem Meta skupiła się na poprawie rozmów wideo, aby świąteczne konwersacje odbywały się w wysokiej jakości.

Mnóstwo nowych funkcji na WhatsAppie

WhatsApp to wygodny komunikator internetowy, należący do Meta. Profil zakładany jest na podstawie numeru telefonu, a nie w oparciu o imię, nazwisko, adres e-mail czy wymyślony nick, tak jak jest to możliwe na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Komunikator jest intensywnie rozwijany, a twórcy regularnie uzupełniają go o nowe funkcje.

W listopadzie 2024 roku zadebiutowało rozwiązanie, mające ułatwić życie tym osobom, które masowo otrzymują tzw. „głosówki”, jednak często nie mają możliwości ich odsłuchania. Funkcja transkrypcji wiadomości głosowych była testowana już trzy lata temu i choć pierwsi użytkownicy mają już do niej dostęp, komunikator nadal niestety nie obsługuje polskiego, a tylko kilka wybranych języków – angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski i hindi.

Na początku grudnia 2024 roku Meta w ramach wersji beta wprowadziła też do WhatsAppa kody QR, dzięki którym łatwiej można nawiązywać nowe kontakty oraz zapraszać i dołączać do wybranej społeczności. Teraz zapowiedziano kolejne opcje, mające ulepszyć rozmowy wideo, dodać nowe efekty i poprawić jakość połączeń.

Nowe funkcje WhatsAppa mają poprawić Twoje rozmowy w święta

Na blogu WhatsAppa pojawił się komunikat o nowych funkcjach dla popularnego komunikatora. Jak zaznaczono, każdego dnia na całym świecie odbywa się ponad 2 miliardy połączeń. Grudzień to czas składania życzeń i wielu rozmów, dzwonimy do bliskich jeszcze częściej niż na co dzień, szczególnie pragniemy kontaktu z tymi, których nie będzie nam dane spotkać w tym roku. W konwersacji pomocne będą nowe funkcje wprowadzane do komunikatora.

WhatsApp obsłuży teraz opcję wyboru uczestników w czatach grupowych – użytkownik przed wykonaniem połączenia może wybrać konkretne osoby z grupy, aby nawiązać z nimi rozmowę. Do gamy narzędzi dołącza także dziesięć nowych efektów, które dodadzą do rozmów trochę żartobliwego charakteru.

Ulepszone połączenia w komunikatorze (źródło: Blog WhatsApp)

Zapowiedziano również, że połączenia wideo będą nieco lepsze, bardziej niezawodne z zachowaniem wyższej rozdzielczości i wyrazistości obrazu. W komputerowej wersji aplikacji poprawiona zostanie też karta „Połączenia w aplikacji”, w której łatwiej znajdziesz możliwość nawiązania połączenia czy utworzenia linku do połączenia.