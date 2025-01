Elektryczny Mercedes z Tobą porozmawia, abyś nie nudził się na ładowarce

W nowych Mercedesach dostępny jest asystent głosowy, ale jego ulepszona wersja, wspomagana technologią Google, ma wprowadzić rozmowę na wyższy poziom. Technologia zadebiutuje początkowo w nowym elektryku, więc podczas ładowania będziemy mogli spędzić czas na rozmowie z komputerem.

Asystent głosowy Mercedesa zasilany technologią Google

Z nowymi Mercedesami już od dłuższego czasu można porozmawiać, aczkolwiek to tylko niezbyt skomplikowane komendy głosowe. Możemy poprosić o prowadzenie do wskazanego celu, wybrać źródło dźwięku, włączyć masaż, podgrzewanie foteli, a także – gdy nudzi nam się podczas podróży – wysłuchać suchego żartu. To wszystko również w języku polskim – ucz się Apple od lepszych ;)

Niemcy nie zamierzają jednak zatrzymywać się na obecnym etapie. W planach jest znaczące zwiększenie możliwości asystenta głosowego, w czym pomóc ma Google. Warto zaznaczyć, że na możliwość przetestowania tego rozwiązania nie będziemy musieli długo czekać. Otóż zadebiutuje ono wraz z nowym Mercedesem CLA, którego premiera ma odbyć się w tym roku. Wypada dodać, że będzie to też pierwszy samochód z nowym systemem operacyjnym MB.OS.

Asystent będzie obsługiwany przez Automotive AI Agent. Technologia Google Cloud ma wprowadzić konwersacje na znacznie bardziej atrakcyjny poziom. Korzysta ona z możliwości Gemini i platformy Vertex AI. Owszem, te rozwiązania pojawią się w nowych Mercedesach, ale Google jest tutaj otwarte na współpracę również z innymi firmami motoryzacyjnymi.

Elektryczny model CLA jeszcze w maskowaniu (fot. Mercedes-Benz)

Jakie możliwości zapewni nowy asystent głosowy?

W przypadku nawigacji nie będziemy musieli opierać się na prostym wprowadzaniu celu czy wyszukaniu co najwyżej pobliskich restauracji, sklepów lub ładowarek. Kierowca będzie mógł zadać przykładowo pytanie „Czy mógłbyś wskazać mi najbliższą restaurację z wykwintnymi daniami, aby przeżyć wyjątkowe kulinarne doświadczenie?”.

Co więcej, możliwe będzie poznanie dodatkowych informacji na temat konkretnej restauracji. W związku z tym, że obsługiwane będą wieloetapowe dialogi, asystent udzieli również odpowiedzi na pytanie o najczęściej polecane danie czy wskaże popisowe danie szefa kuchni.

Pytania dotyczące restauracji to tylko przykład, bo możliwości asystenta głosowego będą sporo większe. Skąd będzie brał jednak te wszystkie informacje? Jeśli chodzi o zadania, związane z nawigacją, pomogą dane z Google Maps, w tym również oceny i recenzje wystawiane przez użytkowników.

Jak już wspomniałem, dialogi będą mogły być złożone i wieloetapowe. Ponadto Mercedes zapamięta dotychczasowe rozmowy, co oznacza, że użytkownik będzie mógł je kontynuować później, a także odwoływać się do podanych wcześniej informacji.

Współpraca pomiędzy Mercedesem a Google jest coraz wyraźniejsza. Ciekawe, czy firma zdecyduje się niebawem na szersze wdrożenie Android Automotive, tak jak konkurencja w BMW Panoramic iDrive.

Obecnie producent nie sięgnął jeszcze po Android Automotive. Wypada jednak dodać, że przykładowo nowy Mercedes klasy E, mimo iż jego system infotainment nie jest oparty o oprogramowanie Google, obsługuje aplikacje z Androida uruchamiane w formie kontenerów. Dotyczy to części aplikacji firm trzecich, które można pobrać ze sklepu Mercedesa.