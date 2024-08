WhatsApp zyska kilka kolorowych bajerów

WhatsApp stale się rozwija, wprowadzając nowe funkcje, które mają na celu ułatwienie i uatrakcyjnienie komunikacji między użytkownikami. Teraz komunikator wprowadził całkiem sporo nowości dostępnych bezpośrednio w czacie. O co dokładnie chodzi?

Funkcje, na które wciąż czekamy

WhatsApp od jakiegoś czasu intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowych funkcji, które mają zwiększyć możliwości personalizacji i prywatności w aplikacji. Jednym z oczekiwanych dodatków, o których informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl, są awatary 3D, które pozwolą użytkownikom na tworzenie swoich wirtualnych postaci. Te awatary mają działać podobnie jak te na Messengerze czy Instagramie, gdzie można je wykorzystywać jako zdjęcia profilowe, a także jako naklejki do wysyłania w czatach. Choć funkcja ta została już zapowiedziana, na razie wciąż pozostaje w fazie testów i nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom.

Kolejną funkcją, na którą wciąż czekamy, jest rozszerzona kontrola nad prywatnością. WhatsApp zamierza również dodać nową funkcję prywatności, która umożliwi wybranie, kto może używać naszego awatara w naklejkach. Przykładowo będziemy mogli zdecydować, że taka opcja będzie dostępna tylko dla zaufanych kontaktów.

źródło: WhatssApp

Kolorowe nowości na WhatsAppie

WhatsApp wprowadził kilka nowości, które z pewnością urozmaicą codzienne korzystanie z aplikacji. Najnowsza aktualizacja przynosi rozszerzone możliwości wyrażania siebie, dzięki nowym naklejkom, a także dodatkowe opcje personalizacji wideo i tekstu.

Meta wprowadziła nowe zestawy naklejek, które można dodawać do wiadomości, ułatwiając użytkownikom wyrażenie swoich emocji w bardziej kreatywny sposób. Te nowe naklejki obejmują zarówno klasyczne emotikony, jak i bardziej zaawansowane graficznie elementy, które można dostosować do konkretnej sytuacji. Ponadto, jeśli użytkownik nie mógłby znaleźć odpowiedniej naklejki, jest w stanie wygenerować ją za pomocą sztucznej inteligencji. W tej chwili ta opcja dostępna jest jedynie w USA, ale firma zamiera rozszerzać ją na kolejne rynki.

To jednak nie wszystko, ponieważ aplikacja zyskała także możliwość wyszukiwania i korzystanie z naklejek GIPHY, a także dodawania kolorowych tekstów do zdjęć i filmów, co umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych wiadomości multimedialnych. Nowe narzędzia do edycji wideo to kolejny dodatek, który z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom WhatsAppa.

Teraz, poza możliwością dodawania tekstu, można również modyfikować filtry kolorystyczne, dodawać różne efekty wizualne oraz dźwiękowe.