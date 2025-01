Dreame X50 Ultra już w sprzedaży w Polsce! Ile trzeba za niego zapłacić?

Robot sprzątający Dreame X50 Ultra, zaprezentowany podczas targów CES 2025 w Las Vegas, wchodzi do sprzedaży w Polsce. Nie jest tanio – to na pewno. Producent przekonuje jednak, że zdecydowanie warto zainteresować się tym urządzeniem i niewątpliwie ma ku temu argumenty.

Roboty sprzątające stają na głowie

Jeśli zapytacie mnie, jaki sprzęt w ostatnim czasie wzbudza we mnie największe emocje, odpowiem: roboty sprzątające. Nie wiem czy to kwestia tego, że się starzeję, czy tego, że właśnie w tej gałęzi rynku dzieje się teraz naprawdę dużo (a może jedno i drugie :P), ale faktem jest, że producenci stają na głowie, by nam zaimponować.

Roborock dopiero co zaprezentował odkurzacz automatyczny z ramieniem zbierającym z podłogi różne przedmioty (w domyśle zapewne chodziło o skarpetki). Dreame z kolei odegrało się robotem, potrafiącym się wspinać – co prawda na niewielkie wysokości, ale jednak.

Dreame X50 Ultra – co trzeba o nim wiedzieć?

Dreame X40 Ultra to jeden z najlepszych robotów sprzątających 2024 roku. Ma masę bajerów, z wysuwaną szczotką boczną (niestety, niedziałającą na dywanach) i wysuwanym ramieniem mopa na czele. Jego następca, Dreame X50 Ultra, dokłada do tego kolejny bajer – opcję pokonywania progów. Mechanizm ProLeap pozwala na pokonywanie przeszkód wysokich na 6 cm.

Co mnie, posiadaczkę czterech kotów, cieszy naprawdę mocno, to obecność domyślnie zamontowanej szczotki HyperStream Detangling DuoBrush, której działanie miałam okazję zobaczyć kilka miesięcy temu podczas IFA 2024 w Berlinie (podobno zapobiega plątaniu się włosów o długości nawet 30 cm!). Jeśli w rzeczywistości działa tak samo świetnie, jak na strefie demo, na której byłam, będzie sztos.

Zresztą, sami zobaczcie, o czym mówię:

@tabletowo.pl Nic tak nie denerwuje podczas konserwacji robotów sprzątających jak… usuwanie włosów ze szczotek, zwłaszcza z trudno dostępnych końcówek. Kto tego doświadczył – zrozumie 😅 ♬ dźwięk oryginalny – Tabletowo

Dreame X50 Ultra to jednak przede wszystkim siła ssania do 20000 Pa, generowana przy użyciu silnika TurboForce szóstej generacji, pracującego z prędkością do 90000 obrotów na minutę. Za czas pracy odpowiada z kolei akumulator, którego pojemność to 6400 mAh – podobno ma się ładować o 30% szybciej niż poprzednie modele Dreame.

Robot wyposażony jest w szereg rozwiązań, mających pozytywnie wpływać na jego działanie. Nawigacja VersaLift odpowiedzialna jest za mapowanie przestrzeni w 360 stopniach, system TripleUp Tech zarządza podnoszeniem szczotek bocznych i mopów, z kolei czujnik DToF potrafi chować się w obudowie, gdy urządzenie ma wjechać pod niskie meble.

Kontynuując, OmniDirt Detection 2.0 ma rozpoznawać rodzaje zabrudzeń, kamera RGB z systemem 3DAdapt zapewniać omijanie przeszkód, a Dual Flex Arm odpowiada za działanie ruchomych ramion szczotki bocznej i jednej z nakładek mopujących. Dopełnieniem całości jest wykrywanie dywanów i zwiększanie mocy ssania podczas ich odkurzania.

W zestawie z Dreame X50 Ultra mamy oczywiście stację dokującą PowerDock, w której umieszczono worek na nieczystości (3,2 l), zbiornik na czystą wodę (4,5 l), zbiornik na brudną wodę (4 l) oraz automatyczny system dozowania detergentu. Dzięki systemowi AceClean DryBoard odpowiednio czyści podkładki mopujące, które następnie są suszone gorącym powietrzem o temperaturze 80°C.

Cena Dreame X50 Ultra w Polsce

No dobrze, to ile za tego wypasionego robota przyjdzie nam zapłacić? Cena Dreame X50 Ultra została ustalona na 6549 złotych, natomiast w edycji Complete (z dodatkowymi akcesoriami) – 6999 złotych.

Drugi wariant, Dreame X40 Ultra Complete, można kupić w ofercie premierowej, która jest nieco zagmatwana, bo wymaga odnalezienia się w czasie trwania w zależności od sklepu:

oficjalny sklep Dreame i Media Expert: 14-27 stycznia,

RTV Euro AGD: 20-27 stycznia.

W każdym z tych trzech kanałów dystrybucyjnych klienci do zakupu robota otrzymają kupon o wartości 400 złotych do wykorzystania na dowolne produkty Dreame w tymże sklepie.