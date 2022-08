Sony nareszcie zaczyna traktować pecetowców na poważnie. Co to oznacza dla graczy?

Sony wypuszcza coraz więcej swoich gier na PC, a gracze – pomimo dość srogich cen w dniu premiery – generalnie są zadowoleni. Jaka przyszłość czeka markę PlayStation na blaszakach? Tylko świetlana, jeśli Jim Ryan nie popełni głupich błędów.

Spider-Man zarządził na PC

Ponad 66 tysięcy graczy w szczytowym momencie na Steam – takim osiągnięciem może się pochwalić Marvel’s Spider-Man Remastered, które zadebiutowało 12 sierpnia 2022 roku także w Epic Games Store. Spośród gier PlayStation Studios na PC, to plasuje przygodę pajączka na drugim miejscu. Liderem pozostaje God of War, które w styczniu odnotowało ponad 73 tysiące jednocześnie aktywnych graczy na platformie Gabe’a Newella.

PlayStation udostępniło graczom na PC już 6 różnych pozycji. Nic więc dziwnego, iż Sony postanowiło uruchomić osobną podstronę dla tych gier na własnej witrynie. Łatwo zauważyć, że dzieli się ona na dwie sekcje: Już dostępne oraz Już wkrótce. W tej drugiej znajdują się Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oraz Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Obie produkcje powinny zagościć na komputerach jeszcze do końca 2022 roku.

Pikanterii sytuacji dodaje fakt, że w kodzie Marvel’s Spider-Man Remastered doszukano się referencji do możliwości łączenia gry z kontem na PlayStation Network. To może oznaczać podstawową komunikację gry z serwerem, implementację trofeów lub powstanie zupełnie osobnej aplikacji, która uruchamiałaby gry od PlayStation Studios. Sony ma już nawet podstawę dla takiego programu – aplikację PlayStation Plus, która służy do strumieniowania gier z chmury na PC. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym jej zastosowanie mogłoby zostać rozszerzone.

Dalej czekamy na premierę Uncharted: Legacy of Thieves Collection na blaszakach. Sony mogłoby się tutaj już pospieszyć!

Ekspansja Sony to nie tylko gry

Przy tej okazji warto również wspomnieć o niedawno debiutującej linii akcesoriów dla graczy z komputerów PC. Sam miałem przyjemność testować fenomenalne słuchawki Sony INZONE H9, a ta marka obejmuje również specjalistyczne monitory dla graczy, cechujące się wysokimi częstotliwościami odświeżania obrazu. Choć ich ceny potrafią zaboleć niejeden portfel, fakt tak mocnego wejścia na rynek pecetowy nie może przejść w branży obojętnie.

Obecna strategia PlayStation wskazuje, że gier na komputerach PC będzie tylko przybywać. W kuluarach mówi się już o powstających portach Returnal oraz Sackboy: Wielka Przygoda, których ślady z łatwością można odnaleźć w bazie danych platformy Steam. The Last of Us: Part I także zmierza na komputery, więc to samo pewnie spotka i drugą odsłonę serii Naughty Dog.

Dla Sony to dodatkowy zarobek, a gracze nie muszą kupować sprzętu PlayStation. Mało tego, obecność tych gier na PC może sprawić, że ludzie wyposażą się w takie PlayStation 5. God of War jest tak dobrą produkcją, że klienci z pewnością zakupią konsolę dla God of War: Ragnarok. Gdyby nie mieli możliwości zagrania na PC, nawet by o tym nie wiedzieli. Krótko mówiąc, profit dla każdego!