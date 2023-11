Nawigacja Waze z nowym typem ostrzeżeń. Kierowcy z pewnością docenią tę funkcję

Waze to jedna z najlepszych nawigacji dostępnych na rynku. Teraz kierowcy dowiedzą się, które drogi są potencjalnie niebezpieczne, co pozwoli im zachować większą ostrożność na takich odcinkach.

Waze wskaże potencjalnie niebezpieczne drogi

Z nawigacji Waze korzystam już od kilku lat. Muszę przyznać, że ma ona wiele zalet, takich jak świetny algorytm wyznaczania tras czy system powiadomień o różnych sytuacjach na drodze. Kierowcy mogą ostrzegać się o zatrzymanych na poboczu samochodach, dziurach i innych nietypowych przeszkodach na jezdni. Dostępnych opcji jest tutaj naprawdę sporo.

Natomiast teraz użytkownicy Waze zostaną również poinformowani o potencjalnie niebezpiecznych drogach, na których często dochodzi do wypadków. Dzięki temu, będą mogli zwolnić i zachować większą ostrożność, co oczywiście powinno pozwolić na uniknięcie ewentualnego wypadku.

Twórcy nawigacji we wpisie na oficjalnym blogu ogłosili wprowadzenie nowej funkcji bezpieczeństwa – historia wypadków. W celu zapewnienia możliwie najdokładniejszych ostrzeżeń, wykorzystana została sztuczna inteligencja i pod uwagę będą brane raporty społeczności. W ten sposób udało się zaznaczyć drogi, na których często dochodzi do kolizji.

Jeśli trasa obejmuje drogę z historyczną dużą liczbą wypadków, w aplikacji Waze wyświetlony zostanie alert, zanim dotrzemy do tego odcinka. Twórcy dodają, że nie zamierzają rozpraszać kierowcy. W związku z tym, liczba alertów wyświetlanych na drogach, którymi często się poruszamy, będzie w tym przypadku ograniczona. To jak najbardziej mądra decyzja, bowiem raczej każdy kierowca dobrze zna trasę, którą – dajmy na to – codziennie jeździ do pracy.

Nowość jest już udostępniana użytkownikom

Należy mieć na uwadze, że funkcja wprowadzana jest stopniowo, więc jeszcze nie wszyscy mają do niej dostęp. Docelowo ma jednak trafić do wszystkich kierowców, którzy korzystają z nawigacji Waze na urządzeniach z iOS lub Androidem.

Co ciekawe, na temat ostrzegania o niebezpiecznych drogach mogliśmy usłyszeć już w grudniu 2022 roku. Wówczas jednak całość była na etapie testów. Natomiast teraz funkcja udostępniana jest wszystkim użytkownikom. Oczywiście nowe alerty będą wyświetlane też w Android Auto i Apple CarPlay.