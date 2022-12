Waze testuje funkcję, która będzie ostrzegać o niebezpiecznych drogach

Użytkownicy popularnej nawigacji Waze wkrótce mogą zyskać przydatną funkcję. Otóż aplikacja będzie ostrzegać o niebezpiecznych drogach, dzięki czemu kierowcy będą mogli na nich zachować naprawdę szczególną ostrożność.

Przydatna nowość w Waze

Na wstępie warto zaznaczyć, że Waze, podobnie jak Mapy Google, jest rozwijana przez firmę z Mountain View. Tak, w portfolio Google znajdziemy dwie nawigacje, aczkolwiek niekoniecznie rywalizujące o identyczną grupę odbiorców.

Mapy Google można określić rozbudowaną usługą z mapami, w której nawigacja samochodowa jest tylko jedną z wielu dostępnych funkcji. Z kolei aplikacja, której przede wszystkim zostanie poświęcony ten tekst, przeznaczona jest głównie dla kierowców. Nie można więc stwierdzić, że Google oferuje jednocześnie dwie bardzo podobne aplikacje.

Skoro wyjaśnienie różnic mamy już za sobą, to wypada przejść do nowej funkcji. Jak informuje The Verge, powołując się na odkrycie serwisu Geektime, w Waze zaczęły pojawiać się ostrzeżenia o potencjalnie niebezpiecznych drogach.

Przez niebezpieczne drogi rozumiane są te, na których statystycznie występuje dużo wypadków. Warto zaznaczyć, że prawdopodobnie brane pod uwagę są wyłącznie drogi z dużą liczbą wypadków zgłoszonych przez społeczność Waze.

Podczas zbliżania się do takiej drogi wyświetlone zostanie odpowiednie powiadomienie. Co ciekawe, niekoniecznie dotyczy to dróg, którymi często podróżujemy. Możliwe, że twórcy nawigacji wychodzą z założenia, że raczej dobrze znamy często pokonywane trasy, więc wyświetlanie ostrzeżeń byłoby zachowaniem niepożądanych przez użytkownika.

Funkcja prawdopodobnie ma informować kierowcę głównie na drogach, których on nie zna lub jeździ nimi naprawdę rzadko. Dzięki czemu użytkownik, zbliżając się do potencjalnie niebezpiecznej drogi, może być znacznie bardziej ostrożny i przykładowo zwolnić poniżej ograniczenia prędkości.

Funkcja jest obecnie testowana

Możliwe, że na wprowadzenie funkcji u wszystkich użytkowników musimy jeszcze trochę poczekać. Obecnie nowość jest testowana na małej grupie kierowców, a oficjalny harmonogram prac nie jest znany.

Warto jeszcze wspomnieć, że funkcja będzie opcjonalna w Waze. Jeśli nie chcemy otrzymywać ostrzeżeń o drogach, które nawigacja uzna za niebezpieczne, to wystarczy przejść do ustawień i wyłączyć odpowiednią opcję.