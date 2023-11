Samsung oficjalnie pożegnał swój przełomowy smartfon

Samsung wprowadził na rynek wiele przełomowych produktów i pierwszy Galaxy Fold również nim był. Pod wieloma względami czas zadziałał jednak na jego niekorzyść. Teraz Koreańczycy oficjalnie się z nim pożegnali. Prawdopodobnie nikt nie będzie po nim płakał. A na pewno mało kto.

Samsung Galaxy Fold na zawsze pozostanie w naszej pamięci, ale nie będziemy za nim tęsknić

Wciąż doskonale pamiętam, jak Samsung i Huawei ścigali się, kto jako pierwszy zaprezentuje składany smartfon. Ostatecznie obaj przegrali ten wyścig, gdyż pierwszym, oficjalnie zaanonsowanym składanym smartfonem był Royole FlexPai. I choć okazał się totalnym niewypałem oraz konstrukcyjnym bublem, to właśnie on dzierży palmę pierwszeństwa i nic tego nie zmieni.

Ostatecznie to właśnie Samsung zaprezentował wcześniej Galaxy Folda – 20 lutego 2019 roku (Huawei Mate X zadebiutował 24 lutego 2019 roku) i miał zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Przyznaję – ja wówczas optowałem za jednym ekranem składanym na zewnątrz, jednak z perspektywy czasu przyznaję, że było to (delikatnie mówiąc) nierozsądne.

Galaxy Fold 1. generacji (fot. Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy Fold nie grzeszył urodą, a do tego szokował ultrawysoką ceną – w Polsce wynosiła ona 9000 złotych. W połączeniu z problemami, z jakimi borykał się na początku (jego pierwsi testerzy nieumyślnie go uszkadzali, gdyż ściągali powłokę ochronną z ekranu wewnętrznego myśląc, że to folia, którą można zdjąć), nie pozostawił za sobą specjalnie dobrego wrażenia. Szczególnie że rok później zadebiutował (tańszy!) Galaxy Z Fold 2, przy którym Galaxy Fold wyglądał jak „ubogi krewny”.

Samsung oficjalnie pożegnał Galaxy Folda z 2019 roku

Choć początki były trudne, Koreańczycy podjęli dobrą decyzję, gdyż dziś są największymi producentami składanych smartfonów i wespół z Huawei przyczynili się do popularyzacji tej kategorii urządzeń. Czas jednak mija i nie mogą stale pamiętać o protoplaście serii Fold.

Pierwszy Galaxy Fold zniknął z listy urządzeń, które mają zapewnione wsparcie – oznacza to, że nie otrzyma on już żadnej planowej aktualizacji, aczkolwiek niewykluczone, że Samsung może mu udostępnić w przyszłości poprawki krytycznych błędów, gdyż tak bywało w przypadku wielu ex-flagowych Galaxy S.

Nie powinno to być niespodzianką, ponieważ od (ponownej) premiery rynkowej Galaxy Fold minęły już cztery lata, a smartfon zadebiutował na długo przed tym, jak Samsung ogłosił wydłużenie okresu wsparcia dla swoich smartfonów do 5 lat.