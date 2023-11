Dobrze wyposażony tablet będzie dostępny w atrakcyjnej cenie

Dobrze wyposażony tablet wcale nie musi być bardzo drogi. Mniej znane marki z Chin regularnie to udowadniają. Już za kilka dni będzie dostępny nowy model, który zaoferuje atrakcyjną specyfikację techniczną w przystępnej cenie.

Oukitel OT5 to tablet, który nie ma się czego wstydzić

Duża część klientów kupuje urządzenia najbardziej wypromowanych marek, jednak nie brakuje osób, które decydują się na zakup sprzętów tych mniej znanych, ponieważ oferują one atrakcyjnie wyposażone propozycje w przystępnych cenach. Oukitel i jego nowy tablet OT5 zalicza się właśnie do tego grona.

Specyfikacja Oukitel OT5 wygląda naprawdę dobrze. To, co najważniejsze w każdym tablecie, a mianowicie wyświetlacz, ma w tym modelu przekątną 12 cali i rozdzielczość 2000×1200 pikseli oraz symetryczne ramki, a do tego zapewnia wsparcie dla obsługi rysikiem i pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. Producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body wynosi 86%.

Oukitel OT5 (źródło: Oukitel)

Tablet powinien zapewnić również satysfakcjonującą wydajność, gdyż wyposażono go w procesor MediaTek Helio G99 (6 nm) oraz 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Do tego można rozszerzyć zarówno pamięć operacyjną, jak i wewnętrzną – tę pierwszą aż o 24 GB (!) kosztem masowej, a drugą za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Na pokładzie tabletu znajdziemy też cztery głośniki i trzy aparaty: jeden o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie (na dłuższej ramce) i duet 16 Mpix + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle. Do tego producent wygospodarował w nim miejsce na slot na dwie karty SIM w formacie nano (jeden wspólny z miejscem na kartę pamięci microSD – hybrydowy dual SIM). Urządzenie zapewnia również wsparcie dla GPS, Glonass, Galileo i Beidou.

Tablet Oukitel OT5 ma fabrycznie wgrany system operacyjny Android 13, a energię do działania dostarczy mu akumulator o pojemności 11000 mAh, który użytkownicy naładują przez port USB-C z mocą maksymalnie 18 W. Urządzenie ma wymiary 278,5x174x7,5 mm i waży 560 gramów.

Cena tabletu Oukitel OT5 też jest atrakcyjna

Promocyjna cena na start modelu Oukitel OT5 została ustalona na 199,99 dolarów, co jest równowartością ~835 złotych, ale producent przygotował kupon rabatowy o wartości 20 dolarów, dzięki któremu finalnie klienci zapłacą 179,99 dolarów (~750 złotych). Sprzedaż tabletu rozpocznie się 11 listopada 2023 roku – będzie można go kupić w sklepie Oukitel na platformie AliExpress (aktualnie widnieje przy nim „zastępcza” cena 2150,63 złotych).

Przy okazji przypomnę, że również od 11 listopada 2023 roku będzie dostępny nowy, oryginalny smartfon tej marki – Oukitel WP30 Pro (i także on zaoferuje atrakcyjną specyfikację techniczną, która może spełnić oczekiwania bardziej wymagających klientów).