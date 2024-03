Z nawigacją Waze możesz teraz zostać pogromcą duchów

Korzystasz z Waze i jesteś fanem serii filmów Pogromcy duchów? Nowość w nawigacji powinna Ci się spodobać.

Pogromcy duchów w nawigacji Waze

Waze to jedna z najlepszych nawigacji samochodowych. Zapewnia ona aktualną siatkę dróg, dobry algorytm wyznaczania trasy do celu, a także bogaty zestaw funkcji. Co więcej, twórcy czasami pozwalają sobie na odrobinę zabawy i wprowadzają różne motywy, które nawiązują do konkretnych osób, filmów, wydarzeń czy świąt. Przykładowo ostatnio w aplikacji pojawił się motyw z pandą Po z filmu Kung Fu Panda.

Natomiast teraz wprowadzany jest nowy motyw, który prawdopodobnie spodoba się miłośników filmów z serii Pogromcy duchów. Identycznie jak w przypadku innych tego typu motywów, dostajemy zestaw specjalnych dodatków – samochód, nastrój i głos w nawigacji. Związane jest to z premierą filmu Pogromcy duchów: Imperium lodu, który niebawem zawita na kinowe ekrany.

Co dokładnie otrzymujemy? Zamiast klasycznej strzałki naszą pozycję na mapie może reprezentować kultowy samochód Ecto-1. Do tego dochodzi nastrój nawiązujący do Mini-Puftów – możemy wybrać jeden z czterech dostępnych. Z kolei głosem prowadzącym nas do celu jest Ray Stantz, który dodatkowo wnosi swoją bezgraniczną wiedzę na temat okultyzmu. Szkoda, że te zdecydowanie nietypowe wskazówki głosowe nie są dostępne w języku polskim – możemy jednak włączyć wersję angielską.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Z takim zestawem dodatków w nawigacji Waze możemy poczuć się jak pogromca duchów. Od siebie polecam jeszcze zadbać o odpowiednią muzykę w samochodzie. Oczywiście nie może zabraknąć utworu Ray Parker Jr. – Ghostbusters. Nie znajdziemy go w nawigacji, ale przecież mamy Spotify, Apple Music czy YouTube Music.

Jak zostać pogromcą duchów?

W celu aktywowania nowego motywu wystarczy na smartfonie, na którym mamy zainstalowaną nawigację Waze, kliknąć na ten link. Ewentualnie można przejść do menu ustawień – propozycja nowego motywu powinna pojawić się na dole ekranu.

Warto dodać, że nie musimy ustawiać wszystkich dodatków z tego motywu. Możemy przykładowo ograniczyć się tylko do specjalnego samochodu lub nastroju. Ikonę samochodu można w każdej chwili zmienić w ustawieniach w sekcji Widok mapy. Z kolei ikonę nastroju zmienimy w ustawieniach profilu Waze.