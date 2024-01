Apple Music to jeden z największych i najpopularniejszych serwisów streamingowych. Wielu jego użytkowników nie mogło się doczekać, aż firma z Cupertino udostępni playlistę Replay 2024. Już nie trzeba dłużej na to czekać.

Playlista Replay 2024 już dostępna w Apple Music

Na forum Społeczności Apple można znaleźć wątek, założony już 30 listopada 2023 roku, w którym użytkownicy dopytują się, kiedy amerykańska firma udostępni playlistę Replay 2024. W wyróżnionej odpowiedzi możemy przeczytać, że u ama_liza Replay 2023 pojawiło się w lutym 2023 roku, zatem można spodziewać się, że w 2024 roku będzie podobnie.

Okazuje się jednak, że playlista Replay 2024 jest już dostępna w Apple Music i można dodać ją do swojej biblioteki. Jako że mamy dopiero początek roku, obecnie znajduje się ona na etapie tworzenia i finalne podsumowanie użytkownicy dostaną dopiero pod koniec 2024 roku. Nie oznacza to bynajmniej, że teraz jest ona „bezużyteczna”.

Playlista Replay 2024 cały czas pozostanie „żywa”, gdyż raz w tygodniu będzie się odświeżała i wyświetlała najbardziej aktualną listę najczęściej słuchanych utworów w Apple Music. Aby jednak w ogóle dało się ją utworzyć, trzeba aktywnie korzystać z tego serwisu streamingowego. Gdy platforma zbierze wystarczającą ilość danych, w sekcji Listen Now pojawi się Replay 2024.

Dostęp do tej playlisty można uzyskać w aplikacji Apple Music na wszystkich platformach, a także za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w której użytkownicy mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje, m.in. na temat najczęściej słuchanych artystów i albumów, a także statystyki dotyczące szczegółowej liczby odtworzeń i godzin słuchania.

źródło: MacRumors

Playlista Replay 2024 czeka nie tylko na właścicieli urządzeń Apple

Choć niektórym wydawać by się mogło, że to wiadomość wyłącznie dla właścicieli iUrządzeń, to prawda jest taka, że z tego serwisu streamingowego mogą korzystać także posiadacze smartfonów i tabletów z Androidem oraz Chromebooków, gdyż aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play (minimalne wymaganie to Android 5.0 Lollipop).

fot. Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl

Nowi użytkownicy aktualnie mogą skorzystać z jednomiesięcznego, bezpłatnego okresu próbnego. Być może wystarczy to, żeby stworzyć początek playlisty Replay 2024, jeśli będą wystarczająco intensywnie korzystać z tej platformy.