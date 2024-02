Do nawigacji Waze zawitał nietypowy gość. O co chodzi?

Waze jest przede wszystkim bardzo dobrą nawigacją samochodową. Warto jednak dodać, że aplikacja zawiera też dodatki, które może niekoniecznie wpływają na finalną ocenę nawigacji, ale są zdecydowanie miłym dodatkiem. Teraz wśród tych dodatków dostępna jest Kung Fu Panda.

Nietypowa nowość w Waze

Kung Fu Panda to seria animowanych filmów, które przedstawiają historię pandy o imieniu Po, lekko niezdarnej, ale mającej spore ambicje, aby perfekcyjnie opanować sztuki walki. Teraz do kin wchodzi kolejna część tej serii i z tej okazji twórcy Waze postanowili wprowadzić nietypowy motyw do swojej nawigacji.

Motywy w Waze towarzyszą nam już od dawna. Dotyczą one różnych świąt, jak przykładowo walentynki, ale również związane są z różnymi postaciami i wydarzeniami. Przykładowo dostępny jest motyw nawiązujący do Rogera Federera. Natomiast teraz do tej listy dołącza motyw z pandą Po.

Podobnie, jak w przypadku innych motywów, otrzymujemy możliwość ustawienia specjalnych wskazówek głosowych, dedykowanej ikony pojazdu i ikony nastroju. Wypada tutaj dodać, że ikona pojazdu zastępuje klasyczną strzałkę, która pokazuje pozycję kierowcy na mapie. Z kolei ikona nastroju, jeśli mamy włączoną odpowiednią opcję, widoczna jest dla pozostałych użytkowników Waze – to właśnie za pomocą tej ikony jesteśmy reprezentowani u innych kierowców.

W przypadku wskazówek głosowych nie chodzi wyłącznie o zmianę głosu. Otóż wypowiadane teksty nawiązują do tego, co mogliśmy już usłyszeć w serii filmów Kung Fu Panda. Niestety, musimy pogodzić się z tym, że wskazówki głosowe w tym stylu nie są dostępne w języku polskim.

9 Ocena

Jak włączyć nowy motyw w nawigacji?

Jeśli jesteście fanami filmów Kung Fu Panda lub po prostu chcecie zmienić ikonę pojazdu w Waze na taką, która kojarzy się z pandą, to wystarczy, że klikniecie tutaj. Po chwili powinna uruchomić się aplikacja z ekranem, który pozwala włączyć przygotowane nowości.

Oczywiście wszystkie pozostałe ikony pojazdów czy nastrojów znajdziecie w ustawieniach Waze. Trzeba przyznać, że lista dostępnych ikonek jest naprawdę długa i raczej każdy znajdzie coś dla siebie.