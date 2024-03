Ruszają wiosenne okazje Amazon. Jakie produkty w promocji?

Wiosna od zawsze stanowiła symbol czegoś nowego. Jeżeli zatem chcecie połączyć tradycję z nowoczesnością, możecie kupić sobie coś pachnącego świeżością w ramach Dni Wiosennych Okazji na Amazon.pl.

5 dni rabatów na Amazon.pl

Amazon jest oficjalnie na polskim rynku od trzech lat. Czasami wydaje mi się, jakby amerykański gigant e-commerce był z nami od dłuższego czasu. Do najpopularniejszych promocji należą te udostępnianie w ramach lipcowego Amazon Prime Day. Dzięki Dniom Wiosennych Okazji nie musimy czekać na zakup nowego sprzętu aż do wakacji – możemy to zrobić już teraz.

Źródło: Amazon

W ramach akcji promocyjnej platforma przeceniła produkty m.in. z działu „elektronika”, „dom i ogród”, „komputery i akcesoria” czy „słuchawki”. Wśród producentów, którzy obniżyli ceny niektórych produktów, możemy znaleźć m.in. Logitech, Sony, Philips, LEGO czy OnePlus. Jeżeli jest jednak przedmiot, który jeszcze nie otrzymał rabatu, a liczycie na to, że pojawi się w okazjach, możecie z poziomu aplikacji włączyć powiadomienia push. Informacja dotrze też na Wasze skrzynki i smartfony, jeśli przedmiot znajdujący się na Waszej liście życzeń zostanie przeceniony w ramach Dni Wiosennych Okazji Amazon.

Lepiej z Prime

Dla giganta e-commerce Dni Wiosennych Okazji to także doskonała okazja, aby przekonać Was do wykupienia usługi Amazon Prime. Jeżeli jeszcze nie spróbowaliście nigdy tej subskrypcji, firma przypomina o 30-dniowym okresie próbnym. W ramach abonamentu otrzymujemy nielimitowane dostawy z Amazon.pl, bez minimalnej wartości zamówienia i bez względu na metodę. Wisienką na torcie jest natomiast dostęp do usługi VOD Prime Video oraz Prime Gaming, w ramach którego co jakiś czas dostajemy darmowe gry do przypisania na stałe, walutę i dodatki kosmetyczne do różnych tytułów.

W przypadku obecnej akcji wartością dodaną są natomiast rabaty dostępne wyłącznie dla Abonentów Prime oraz specjalna promocja. Jeżeli koszyk wybranych produktów przekroczy u Was wartość 500 złotych, otrzymacie 75 złotych zniżki na transakcję.

Oczywiście od siebie dodam, że zawsze warto skorzystać z porównywarek cen – wtedy unikniemy przykrej sytuacji, w której dowiemy się, że urządzenia można było złapać kilkanaście złotych taniej lub w lepszej wersji wyposażenia gdzieś indziej. Gdybym miał od ręki coś Wam zaproponować na Dni Wiosennych Okazji, to przyjrzyjcie się ofercie akcesoriów Anker, zerknijcie na kontrolery Thrustmaster lub poszukajcie okazji wśród produktów Bose, jak chociażby te słuchawki TWS Quiet Comfort Ultra, które są dostępne w najniższej cenie względem ostatnich tygodni.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!