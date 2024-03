Wkrótce będziecie nucić do YouTube Music. Zaraz, co?

Osoby, korzystające z YouTube Music, niebawem będą miały nie lada powód do świętowania. Wszystko za sprawą nowej funkcji w aplikacji, która obecnie zdaje się być testowana przez Google, gdyż jeszcze nie wszyscy użytkownicy mają możliwość skorzystania z niej. Niemniej, jej obecność na pewno ucieszy wielu miłośników muzyki.

YouTube Music, Spotify czy Tidal?

Jeśli jesteście użytkownikami szeroko pojętego Internetu, to prawdopodobnie nie raz i nie dwa zdarzyło Wam się odpalić dowolny serwis streamingowy, celem odsłuchania jakiegoś utworu muzycznego. Czy to najnowszy kawałek ulubionego zespołu, czy też „stary, ale jary” przedstawiciel konkretnego gatunku muzyki, to prawdopodobnie nie mieliście problemu z dostępem do takowego. Nie ma się zresztą czemu dziwić, biorąc poprawkę na bogactwo serwisów streamingowych, oferujących muzykę na żądanie.

Starają się one przyciągnąć nowych i zatrzymać obecnych klientów na różne sposoby, od oferowania nowych funkcji (np. teledyski w Spotify), aż po… zablokowanie dostępu niepłacącym. Chociaż akurat w tym drugim przypadku Tidal zdaje się mieć pomysł na to, co robi, gdyż akurat ta niedogodność kompensowana jest pewnymi korektami w ofercie abonamentowej.

YouTube Music z kolei ma zaoferować nową funkcję w swojej aplikacji, która sprawi, że wyszukiwanie utworów stanie się o wiele łatwiejsze.

Nowa funkcja w YouTube Music

Pamiętacie może, jak pod koniec sierpnia 2023 roku Google zaimplementował w aplikacji mobilnej YouTube możliwość wyszukiwania utworów poprzez nucenie ich fragmentów?

Obecnie firma zdaje się testować tę samą opcję w aplikacji mobilnej YT Music. Niektórzy posiadacze urządzeń z logo nadgryzionego jabłuszka mają ponoć dostęp do wspomnianej opcji, co potwierdzać ma zrzut ekranu, udostępniony przez użytkownika Izmir_Stinger w serwisie Reddit.

Zrzut ekranu z YouTube Music dodany przez jednego z użytkowników Reddita (źródło: u/Izmir_Stinger, Reddit)

Wątpię, aby funkcja ta ominęła smartfony operujące na Androidzie, nawet pomimo faktu, iż w tej chwili wydaje się dostępna jedynie dla nielicznych osób, wyposażonych w sprzęt Apple. Jednak ani redakcja TheVerge, ani przedstawiciele 9to5Google, nie spostrzegli na swoim sprzęcie widocznej wyżej ikonki, pozwalającej na wyszukiwanie utworu nuceniem. Ja również jej u siebie niestety nie dostrzegam.

Niemniej, gdy tylko dojdzie do jej oficjalnej implementacji i stanie się dostępna dla wszystkich, niewątpliwie będzie pomocna. Nie trzeba będzie się już bowiem przełączać na YouTube, w celu znalezienia interesującej nas piosenki, ani kłopotać asystenta Google, co znacząco wpłynie na komfort korzystania z aplikacji. Przynajmniej jeżeli wszystko pójdzie tak, jak powinno, bo z AI Google różnie bywa…