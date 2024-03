W Stanach Zjednoczonych tego nie mają. Nowość w Spotify dla Polaków

To ciekawe, że Spotify zdecydowało się testować swoją najnowszą funkcję nie w Stanach Zjednoczonych, a w ponad 10 innych krajach, w tym w Polsce. Nie będziemy na to narzekać, bo w cenie subskrypcji dostajemy coś bez dodatkowych opłat.

Spotify uruchamia teledyski w Polsce

Już od długich miesięcy pojawiały się plotki o tym, że do Spotify zawitają teledyski. Miała to być odpowiedź na ogromną popularność muzycznych materiałów wideo na YouTube. Nadszedł czas, w którym szwedzka firma udostępniła możliwość testowania takiego rozwiązania.

Nie jest niczym nowym, że Polska otrzymuje dostęp do nowych funkcji jakiegoś oprogramowania jako jeden z krajów „pierwszego rzutu”. Pamiętam, że swego czasu LG (kiedy jeszcze zajmowało się produkcją smartfonów) bardzo chętnie udostępniało Polakom aktualizacje systemu Android jako pierwszym w Europie.

Teledyski w Spotify wdrożone zostały w wersji beta w Brazylii, Kolumbii, Niemczech, Indonezji, we Włoszech, Kenii, Holandii, Polsce, na Filipinach, w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Państwa te zostały wybrane na podstawie szeregu kryteriów, w tym wielkości rynku i dostępności wsparcia dla treści lokalnych.

Jak korzystać z nowej funkcji?

Opcja przełączenia się na wideo podczas słuchania muzyki dostępna jest tylko dla posiadaczy subskrypcji Spotify Premium. Nie wymaga to żadnej dopłaty ze strony użytkownika. Wystarczy skorzystać z dodatkowego przycisku Przełącz na wideo, który pojawi się przy wybranych utworach na ekranie Teraz odtwarzane. Wtedy utwór będzie odtwarzany z wideo. Trzeba tylko mieć na względzie to, że piosenka odpali się od samego początku. Aby powrócić do słuchania w tle, wystarczy nacisnąć przycisk Przełącz na sam dźwięk.

Z nowości skorzystamy w odtwarzaczu webowym, oraz w aplikacji na smarfony (Android i iOS) czy PC. Istnieją też wersje programu na Apple TV, Android TV czy konsole do gier, gdzie odtwarzanie teledysków na dużym ekranie może mieć nawet więcej sensu niż na urządzeniach przenośnych.

Jak podał polski oddział Spotify, w najbliższych tygodniach będziemy mogli przetestować usługę, oglądając teledyski światowych artystów, a także lokalnych gwiazd, takich jak sanah, Daria Zawiałow, Margaret, Dawid Podsiadło, Brodka czy tegoroczna reprezentantka Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji — LUNA.

Oczywiście Spotify nie jest pierwszym serwisem strumieniującym muzykę, który udostępnia możliwość przełączania się na wideoklipy. Teledyski można już od dawna oglądać na platformach Tidal czy Apple Music.