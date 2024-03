Inteligentne pierścienie Samsunga będą mogły wpływać na naszą dietę. Jak?

Inteligentne pierścienie nie są specjalnie popularne. Samsung wyczuwa tutaj ogromną niszę na rynku i zamierza zarobić na tym pieniądze, bo oto nadchodzi Galaxy Ring. Smartpierścień będzie potrafił… dogadać się z naszą lodówką.

Galaxy Ring w planach

Samsung ma jakąś taką ambicję rozkręcania tych segmentów rynku elektroniki użytkowej, w których nie ma zbyt dużej konkurencji. Wystarczy pomyśleć o składanych smartfonach. Pomysł niby nie nowy, ale duże pieniądze w taką formę kieszonkowego telefonu jako pierwszy zainwestował właśnie producent z Korei Południowej. I choć teraz mamy z czego wybierać, jeśli chodzi o składane smartfony, to wciąż Samsung chwali się najlepszymi wynikami sprzedażowymi w tej dziedzinie.

Samsung Galaxy Ring (źródło: Samsung)

Wygląda na to, że podobną mini rewolucję firma chce przeprowadzić w dziedzinie elektroniki noszonej. Smartwatche i smartbandy są tak popularne, że trudno tutaj byłoby pobić najlepszych, ale rynek smartringów jest skromniutki. Właśnie w tym Samsung upatruje swoje nadzieje.

Podczas tegorocznych targów Mobile World Congress w Barcelonie Samsungowi udało się pokazać prototyp Galaxy Ring, czyli inteligentnego pierścienia. Nie była to jego premiera – na nią trzeba będzie jeszcze zaczekać. Pojawiły się jednak nowe informacje o funkcjach tego małego urządzenia.

Samsung, który dogada się z Samsungiem

Jak wskazują nowe raporty Chosun Biz, Samsung planuje połączyć Galaxy Ring z Samsung Food i Samsung e-Food Hall. Pierwsza to platforma, na której można znaleźć przepisy kulinarne, a także dzięki której można skorzystać z inteligentnych funkcji lodówek i piekarników Samsunga. Z kolei e-Food Hall to właściwie sklep internetowy, w którym można kupić brakujące artykuły spożywcze – w Polsce niedostępny.

Oznacza to, ze nasz inteligentny pierścień będzie w stanie wykorzystywać zebrane dane zdrowotne na przykład do przeliczania potrzebnych nam kalorii i przekazywać je do apki Samsung Food, by ta zaproponowała nam indywidualny plan diety. Może go połączyć z informacjami o tym, co już znajduje się w naszej lodówce z serii Samsung Family Hub. A po rozpoczęciu przygotowania posiłku, Galaxy Ring automatycznie wyśle polecenia do piekarnika Samsunga, obejmujące na przykład dane o temperaturze pieczenia dania z wybranego przez nas przepisu.

Użytkownicy w Korei Południowej będą do tego mogli zawierzyć aplikacji Samsung Food, by automatycznie uzupełniła potrzebne produkty w lodówce, zamawiając je w e-Food Hall.

Cały proces brzmi naprawdę futurystycznie i wiele osób byłoby nim zainteresowanych. Wymagałoby to jednak wyposażenia całego domu (a przynajmniej kuchni) w odpowiednie urządzenia Samsunga. Ciekawe, czy z czasem firma będzie otwierać swój ekosystem, czy też zacznie się zamykać na współpracę ze sprzętami innych producentów, na wzór Apple.

Samsung Galaxy Ring najpewniej zostanie ogłoszony premierą podczas najbliższego Galaxy Unpacked latem 2024 roku.