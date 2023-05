Kolejna marka wejdzie na rynek tabletów. Spodziewajcie się déjà vu

Na rynku tabletów robi się coraz tłoczniej. Już niedługo swoje pierwsze urządzenie tego typu wprowadzi do sprzedaży kolejna marka, która do tej pory specjalizowała się w smartfonach. Jeżeli jednak liczyliście na coś nowego i odświeżającego, to niestety nie mam dla Was dobrych wieści.

Bliźniacze tablety na horyzoncie

Za nieoficjalną informację z Dalekiego Wschodu odpowiada znany informator Digital Chat Station. We wpisie w serwisie społecznościowym Weibo wspomina on, że na rynku pojawi się iQOO Pad. Nie pada jednak żadna konkretna data, kiedy możemy się spodziewać premiery urządzenia, choć można obstawiać, że nastąpi ona w najbliższych miesiącach – w końcu jego (prawie) brat bliźniak musi mieć jeszcze trochę czasu, aby sprzedać się w zadowalającej dla producenta liczbie egzemplarzy.

vivo Pad 2 (źródło: vivo)

Digital Chat Station zauważa bowiem, że iQOO Pad będzie niemalże kopią tabletu vivo Pad 2. Ten pojawił się na chińskim rynku kilka tygodni temu. Źródło informacji wie już, jakich podobieństw i różnic możemy się spodziewać w pierwszym tablecie od sub-marki producenta flagowego vivo X90 Pro.

Specyfikacja iQOO Pad

Najważniejszą różnicą, i jak do tej pory jedyną znaną, ma być zastosowanie układu mobilnego MediaTek Dimensity 9000+. Protoplasta korzysta z niemalże tego samego SoC, tylko pozbawionego „plusa” na końcu. Jak już doskonale wiemy, „+” nie jest w tym przypadku ozdobnikiem – Dimensity 9000+ oferuje o 5% wydajniejsze CPU oraz o 10% wydajniejsze GPU od oryginału. Sam układ pochodzi z połowy 2022 roku i jako flagowe rozwiązanie wciąż daje radę w wielu różnych zadaniach.

Przypominając resztę specyfikacji vivo Pad 2 wiemy, że mamy do czynienia z całkiem solidnym tabletem ze średniej półki. Z przodu do dyspozycji oddano 12,1-calowy, 10-bitowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2800 na 1968 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz maksymalnej jasności 600 nitów. Fotograficznie Chińczycy postawili na trzy aparaty – dwa z tyłu (główny 13 Mpix + pomocniczy 2 Mpix) i kamerkę do selfie 8 Mpix na przodzie.

vivo Pad 2 (źródło: vivo)

Po iQOO Pad możemy się spodziewać również od 8 do 12 GB RAM, od 128 do 512 GB pamięci wewnętrznej i akumulatora o pojemności 10000 mAh. Ten będzie można naładować z przyspieszoną mocą 44 W, a gniazdo USB opracowano w standardzie 3.2 Gen 1. Tablet oczywiście będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Android, jednak nie wiadomo, z jakiego numerka wystartuje producent.