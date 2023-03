Spotify pozwoli Ci stworzyć nawet najbardziej absurdalną playlistę, i to w kilka chwil

W połowie marca pojawiła się kolejna dawka informacji na temat Spotify HiFi, czyli upragnionej przez wielu funkcji, mającej na celu zapewnienie lepszego dźwięku. Tym razem firma przychodzi do nas z kolejną nowością, ale niestety zupełnie niezwiązaną z HiFi. Pozwoli ona… uzyskać playlistę dostosowaną dosłownie do każdej czynności.

Potrzebujesz playlisty dla wampira? A może do bycia smutnym piratem? Bardzo proszę

Niestety, ta nowość w popularnej aplikacji streamingowej nie odnosi się do ostatnich doniesień dotyczących Spotify HiFi. Jest to funkcja, z której jedni będą korzystać na potęgę, a drudzy mogą nawet ani razu jej nie uruchomić. Pozwala ona bowiem tworzyć playlisty.

Zapytacie, co w tym nowego? Bo przecież są już spersonalizowane playlisty na każdy dzień pod nazwą „Daily Mix X”, a także tygodniowe składanki czy nawet Radar premier, wyświetlający najnowsze utwory obserwowanych twórców. Ta nowość w Spotify ma sprawić, że dostaniemy naprawdę wyjątkową playlistę. To opcja dla tych, którym personalizowane (istniejące już) playlisty nie wystarczają, a chcą dostosować swoją muzykę dosłownie do wszystkiego.

Funkcja nazywa się Niche Mixes i – jak czytamy na blogu Spotify – ma na celu stworzenie składanek na (prawie) każdą okazję, o czym tylko pomyślimy. Są to zlepki utworów, które sprawdzą się nawet w najdziwniejszych momentach. Daje ona dostęp do dziesiątek tysięcy miksów, które mogą być naprawdę szalone – przykładowo Sad Pirate Mix (playlista do bycia smutnym piratem!?) czy Vampire Mix – znacie jakiegoś wampira korzystającego ze Spotify?

Jak stworzyć swój przedziwny Mix w Spotify?

Aby stworzyć swój nietuzinkowy Mix w Spotify, wystarczy uruchomić aplikację i w wyszukiwarce wpisać czynność po angielsku i słowo mix. Chcemy playlistę do szybkiego chodzenia? Wpisujemy Fast Walking Mix. A może do chodzenia z dobrym humorem? Wklepujemy Happy Walking Mix.

Są także dziwniejsze opcje – na przykład Warewolf Mix (playlista dla wilkołaków?!). Tutaj tak naprawdę ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia – a ta może sprawić, że uzyskacie naprawdę fajną składankę utworów. Co ciekawe, każda z tych składanek będzie na bieżąco aktualizowana, a więc playlista do bycia smutnym piratem już jutro może się nieco różnić od tej dzisiejszej.

Nowa funkcja jest dostępna zarówno dla posiadaczy Spotify Premium, jak i wersji bezpłatnej.