Smartfon Vivo z nieprzeciętną baterią. Robi wrażenie

Vivo wypuszcza ostatnio smartfon za smartfonem, a mimo to potrafi utrzymać zainteresowanie, dbając o to, by kolejne modele miały coś, co je wyróżnia. Tak jest też w przypadku Vivo Y600 Pro – niby zwykły średniak, a jednak wyposażony w akumulator o imponującej pojemności.

Vivo Y600 Pro to smartfon imponujący baterią

Smartfon Vivo Y500 Pro został zaprezentowany w listopadzie 2025 roku, a więc zaledwie pół rok temu. Wśród jego największych atutów znajdował się akumulator o dużej pojemności, wynoszącej aż 7000 mAh. Wygląda to jednak marnie przy tym, co oferuje następca. Vivo Y600 Pro ma akumulator 10200 mAh!

Zatem ładowania najpewniej będzie potrzebować nie prędzej niż co 3 dni. Kiedy już pojawi się taka konieczność, uzupełnianie energii powinno być błyskawiczne – maksymalna moc ładowania wynosi bowiem 90 W.

Co imponujące, tak pojemne ogniwo producentowi udało się zmieścić w obudowie o grubości zaledwie 8,15 mm lub 8,25 mm – w zależności od wersji kolorystycznej. Konstrukcja cechuje się w dodatku pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.

Co jeszcze znalazło się w środku? Ano między innymi procesor MediaTek Dimensity 7300e, maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5 i 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1.

Dla części osób rozczarowaniem może okazać się fakt, że aparat 200 Mpix, jakim dysponował poprzednik, został tu zastąpiony przez sensor o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8). Z przodu natomiast – bez zmian – zainstalowana została kamerka 32 Mpix (f/2.45).

Głównym bohaterem frontu jest jednak 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2800×1260 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Całość uzupełnia system Android 16 z nakładką Origin OS 6.

Specyfikacja Vivo Y600 Pro vs Vivo Y500 Pro vs Vivo Y400 Pro – porównanie:

Vivo Y600 Pro Vivo Y500 Pro Vivo Y400 Pro Wyświetlacz 6,83 cala,

AMOLED,

2800×1200 pikseli,

120 Hz 6,67 cala,

AMOLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

2392×1080 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 7300e

(6 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7400

(4 nm; 2,6 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM (LPDDR5),

128-512 GB (UFS 3.1) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB (UFS 2.2) 8 GB RAM (LPDDR4X),

128-256 GB (UFS 3.1) Akumulator 10200 mAh,

ładowanie do 90 W 7000 mAh,

ładowanie do 90 W 5500 mAh,

ładowanie do 90 W Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 200 Mpix (f/1.88) z OIS,

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.45) 32 Mpix (f/2.45) 32 Mpix (f/2.45) System operacyjny Android 16 (OriginOS 6) Android 16 (OriginOS 6) Android 15 (Funtouch OS 15) Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Wymiary 163,9×76,5×8,15~8,25 mm 160,2×74,5×7,81 mm 163,8×75×7,49~7,74 mm Waga ~222 g 199 g 182 g Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP65

Ile kosztuje smartfon Vivo Y600 Pro?

Jak na razie smartfon Vivo Y600 Pro debiutuje w Chinach, gdzie producent przygotował cztery wersje kolorystyczne: czarną (Bright Moon Black), niebieską (Vast Blue), fioletową (Starry Purple) i biało-złotą (Floating Gold) oraz pięć konfiguracji, których ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 2099 juanów (równowartość ~1115 złotych),

8/256 GB – 2299 juanów (~1220 złotych),

8/512 GB – 2599 juanów (~1380 złotych),

12/256 GB – 2599 juanów (~1380 złotych),

12/512 GB – 2899 juanów (~1540 złotych).

Zadebiutował również smartfon Vivo Y500s

Równocześnie zaprezentowany został również smartfon Vivo Y500s kierowany do osób o wyraźnie mniejszych wymaganiach. Został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 sparowany z maksymalnie 12 GB RAM oraz akumulator o pojemności 7200 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 44 W.

Z przodu urządzenia znajduje się 6,75-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (1570×720 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także kamerka o rozdzielczości 8 Mpix. Z tyłu zaś zainstalowany został główny aparat 50 Mpix. Ceny rozpoczynają się od 1800 juanów (~955 złotych) za wersję 8/256 GB i dochodzą do 2200 juanów (~1170 złotych) za konfiguracje 8/512 GB i 12/256 GB.